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陳庭妮《影后》被色金主逼跳艷舞！胡宇威心疼：感同身受

陳庭妮戲裡詮釋拍三級片出身，後來「把衣服一件一件穿回來」的演員。（Netflix提供）陳庭妮戲裡詮釋拍三級片出身，後來「把衣服一件一件穿回來」的演員。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕胡宇威今出席活動，不免俗被問到老婆陳庭妮近日演出的夯劇《影后》，陳庭妮戲裡詮釋拍三級片出身，後來「把衣服一件一件穿回來」的演員，有場戲是金主黃仲崑在飯局上刁難，逼迫她跳艷舞的劇情，讓觀眾看了相當生氣。

胡宇威（記者王文麟攝）胡宇威（記者王文麟攝）

恰巧拍這場戲時，胡宇威有到劇組探班，他為角色心疼之餘，也頗能感同身受，因他從小習武，剛來台發展時，經常被要求表演打幾套拳，偶爾會感到疲乏。

胡宇威（記者王文麟攝）胡宇威（記者王文麟攝）

而他自己參與演出的新戲《太太太厲害》，是他難得拍的武打戲，角色造型特殊，頭髮斑白，還有隻眼睛失明，扮相與過去形象反差極大，胡宇威笑說老婆害怕到不敢看劇照，「太噁心了，這不是我認識的你！」

胡宇威（記者王文麟攝）胡宇威（記者王文麟攝）

此外，他最近還忙著錄製節目《我們這一攤2》，透露第二季更具挑戰性，日前錄影時，甚至和夏和熙有些爭執，關係變得緊繃，好在後來兄弟之間有把話講開，他表示：「也很謝謝粉絲到攤位支持，有他們在很幸福。」

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