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娛樂 最新消息

搖滾宮主出手！柯大堡被賴銘偉逼哭 演唱會驚見媽祖王爺

柯大堡開唱，請了九尊神明到現場。 （三川娛樂提供）柯大堡開唱，請了九尊神明到現場。 （三川娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金鐘主持人柯大堡昨晚舉辦「甲辰年最大科」演唱會，他以「翻玩廟會」為概念，一口氣請了九尊神明到現場，號稱是史上最神的演唱會，首開個唱的他更感動到狂哭。

柯大堡舉辦演唱會，《寶島神很大》主持群熱舞相挺。 （三川娛樂提供）柯大堡舉辦演唱會，《寶島神很大》主持群熱舞相挺。 （三川娛樂提供）

柯大堡邀請眾神到演唱會，包括白沙屯媽祖、山邊媽祖、天德宮邱二王、大溪廣澤宮廣澤尊王、妙應仙妃、演藝祖師爺西秦王爺與田都元帥親臨現場，斗六長和宮則請來了開基三聖母與謝家小太子，演唱會現場宛如大型的廟宇慶典。

曾是紅花樂團吉他手，柯大堡也以台客電力公司發行過3張專輯，一首《隨行》跟隨著全台媽祖走遍大街小巷，感動無數人。

柯大堡看到賴銘偉感動噴淚。 （三川娛樂提供）柯大堡看到賴銘偉感動噴淚。 （三川娛樂提供）

入行至今13年的柯大堡在台上說：「這是我個人的第一場演唱會！」當與「搖滾宮主」賴銘偉合唱《萬年香火》時感動哭了，特別感謝好友在低潮時的陪伴。

柯大堡、賴銘偉合唱《萬年香火》。 （三川娛樂提供）柯大堡、賴銘偉合唱《萬年香火》。 （三川娛樂提供）

柯大堡與賴銘偉在當兵時就認識，友情一路持續到現在，賴銘偉打趣說：「大堡我學弟，請大家支持一個用心、愛家、怕女兒，又堅持執著在音樂上的金鐘主持人柯大堡。 」

柯大堡則表示：「人生路上朋友來來去去，有些人你會知道你跟他就像親兄弟」，提到賴銘偉經歷的人生故事比他更慘，「不論是2016年賴銘偉宮廟遭祝融之災，還是生死交關的事，但是你看到的他，2秒鐘就可以帶給大家歡樂，這是我做不到的。」感謝好友一路相伴。

柯大堡舉辦演唱會，最愛的老婆及小孩沒有缺席，除了搖滾宮主賴銘偉，嘉賓還有蔡家蓁、《寶島神很大》主持群香蕉、曾甜、阿白，以及謝章穎 、法比等好友，非常熱鬧。

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