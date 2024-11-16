謝忻身體出狀況「不知怎麼熬過」 崩潰喊：身心處於臨界點

謝忻常會在社群上分享日常。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕謝忻經常透過社群記錄生活，今（16）日她在臉書分享完成了六分速的8公里間歇課表，不過近期身體出了小狀況，都是靠意志力努力堅持著，她也形容自己體力透支、眼淚失重，在順利完成課表後忍不住在健身房啜泣。

謝忻提到六分速的8公里間歇是用六分鐘跑完1公里，間歇休息90秒，如此持續8公里，這是教練為她台北馬特別準備的課表，「近期的身體出了不小的狀況，意志在努力地堅持著，但肉體卻很快地不聽使喚，我蹙著眉，咬著牙，還有4公里，因為太喘太累，所以不停地看著手錶，但越看越痛苦，痛苦的時候時間總是過得特別慢。身心處於臨界點，也不知道怎麼熬過來的。」

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順利完成後她忍不住用毛巾摀住臉啜泣了起來，此舉引起旁人關心，她也說：「間歇好累，而且我沒有跑得很好。還是很開心，還是完成了8公里的間歇。」她表示：「儘管近期許多不順遂，也因病痛導致氣息奄奄，但努力地不感傷、不鬆懈、不放棄。眼淚擦乾之後，養病跟練跑的日子繼續。」

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