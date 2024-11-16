薄瓜瓜將成台灣女婿！ 準岳父「超狂情史」遭挖...曾與名模傳緋聞

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜，成為台灣女婿。準岳父許子文今（16日）早出席蘭境生活型態醫學國際研討會，面對媒體詢問「薄許聯姻」喜事，低調未回應。不過，他的情史再度被挖出。

薄瓜瓜（左）與薄熙來。（路透社）

薄瓜瓜的準岳父許子文已於多年前和前妻離婚，據傳前妻仍任職於羅東博愛醫院高層主管。而許子文也曾傳出和林威陶離婚的名模王靜瑩同遊日本，兩人關係密切，不過雙方對此皆持否認態度，堅稱僅是朋友。不僅如此，許子文還曾與現任無黨籍立委高金素梅、名媛張瓊玲有過緋聞。

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薄瓜瓜娶羅東博愛醫院許家千金，準岳父許子文（中）出席醫療研討會。（民眾提供）

而外界都相當好奇許家的身家背景，事實上，2019年逝世的許文政，除了是羅東博愛醫院創辦人，更是地方政壇大老，1973年當選宜蘭縣議長，之後擔任監察委員、總統府國策顧問、總統資政。許文政家族從政歷程，更與國民黨關係密切，家族成員被媒體以「許派」稱之。

不過，1981年，黨外的陳定南當選宜蘭縣長，打破「國民黨專賣局面」，在羅東地區發跡的「許派」勢力逐漸式微，1992年，許文政長子許國文競選立委失利，「許派」開始淡出政壇，許文政95歲高齡離世，宜蘭派系世代走入歷史。

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