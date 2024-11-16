金城武搭經濟艙被捕獲？激帥側臉照掀暴動 網友揭真相

金城武隱居7年，近況令外界好奇。（資料照，CITIZEN提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕51歲「不老男神」金城武出道多年，自2017年結束電影《風林火山》拍攝後便長期隱居日本，7年未出席公開活動。不過近日卻有民眾在搭機時疑似巧遇金城武，引起網友熱烈討論。

近日一名網友在小紅書發文直呼，「竟然在京滬出差航班上偶遇金城武！」同時在文中附上一張偷拍側臉照，只見畫面中的男子頭戴毛帽，身穿格紋西裝，擁有高挺鼻子與濃密鬍渣，乍看之下確實神似金城武，不過該網友隨即在內文坦言應該不是金城武本人，「是不可能的啦哈哈，但是真的好像金城武and高以翔，又高又壯，要不是坐在經濟艙我就信了，下飛機的时候空姐都在偷瞄」。

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有網友聲稱搭機時遇到金城武，但照片中的男子其實並非本尊。（翻攝自小紅書）

文章曝光後，立即吸引大批網友湧入朝聖，「真的好像金城武阿」、「差點信了，真的好像」、「金城武坐經濟艙嗎」、「不可能，金城武都不出門的」。留言區中也有眼尖網友指出，照片中的男子其實是中國演員倪寒盡，曾演過古裝愛情劇《明月照我心》，以及都市情感劇《樓下女友請簽收》，雖未大紅大紫，但帥氣的外型也吸引了不少死忠影迷。

中國演員倪寒盡。（翻攝自微博）

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