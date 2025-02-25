曹興誠「捐清大1500萬」疑雲 苦苓一句話給暗示

曹興誠捐清大1500萬元成羅生門？清大校方今（25）日受訪強調確實沒收到這筆捐款。（記者洪美秀攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕聯電創辦人曹興誠30年前與已故清大前校長沈君山對奕輸50子，承諾捐1500萬元，一度成美談，如今卻變羅生門？

清大教授、國民黨立委翁曉玲日前發文指控曹興誠根本沒捐，清大前校長陳力俊則在2011年證實已捐，雖然清大今（25）日再強調校方沒有這筆捐款明細，確實沒有收到這筆捐款，但校方迄今無人敢出面受訪或證實清大未收到這筆款項。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：曹興誠1500萬捐了沒？清大前校長陳力俊改口：我當年說的不算

作家苦苓中午左右在臉書發文表示：「所以現任清大校長說：沒有收到曹興誠透過沈君山捐給清大的錢，是在暗示前任清大校長把錢A走了？」

外傳曹興誠當年提出1500萬元支票，是否匯入清大校方或時任校長沈君山的戶頭？清大強調沒有進清大帳戶，因為所有捐款明細都需依規呈報及紀錄，不管過了多久，清大手中一定會有相關紀錄。

有清大人士強調，校方不想捲入目前的政治紛爭，清大是以教育為出發點，此事就到此為止，校方不再對外表達任何意見，更不願已故前校長沈君山也捲入此場政治紛擾。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法