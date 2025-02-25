晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曹興誠「捐清大1500萬」疑雲 苦苓一句話給暗示

曹興誠捐清大1500萬元成羅生門？清大校方今（25）日受訪強調確實沒收到這筆捐款。（記者洪美秀攝）曹興誠捐清大1500萬元成羅生門？清大校方今（25）日受訪強調確實沒收到這筆捐款。（記者洪美秀攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕聯電創辦人曹興誠30年前與已故清大前校長沈君山對奕輸50子，承諾捐1500萬元，一度成美談，如今卻變羅生門？

清大教授、國民黨立委翁曉玲日前發文指控曹興誠根本沒捐，清大前校長陳力俊則在2011年證實已捐，雖然清大今（25）日再強調校方沒有這筆捐款明細，確實沒有收到這筆捐款，但校方迄今無人敢出面受訪或證實清大未收到這筆款項。

相關新聞：曹興誠1500萬捐了沒？清大前校長陳力俊改口：我當年說的不算

作家苦苓中午左右在臉書發文表示：「所以現任清大校長說：沒有收到曹興誠透過沈君山捐給清大的錢，是在暗示前任清大校長把錢A走了？」

外傳曹興誠當年提出1500萬元支票，是否匯入清大校方或時任校長沈君山的戶頭？清大強調沒有進清大帳戶，因為所有捐款明細都需依規呈報及紀錄，不管過了多久，清大手中一定會有相關紀錄。

有清大人士強調，校方不想捲入目前的政治紛爭，清大是以教育為出發點，此事就到此為止，校方不再對外表達任何意見，更不願已故前校長沈君山也捲入此場政治紛擾。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中