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娛樂 音樂

畢書盡親上火線反擊全說了 「四隻小狗」下落曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕畢書盡遭爆劈腿、整形等謠言，今天大動作發聲回應，對於無中生有捏造出來的謊言，他說會交由委任律師蒐證處理，「那些躲在鍵盤後面，惡意的傷害，必須負起法律責任。」對於網上流傳的寵物問題，他也強調從未棄養過小狗。

畢書盡。（資料照，記者陳逸寬攝）畢書盡。（資料照，記者陳逸寬攝）

畢書盡透露，當初和前女友前後共養了四隻狗狗，其中有領養的寵物，也有工作人員送養的愛犬。

畢書盡表示，本來養的四隻小狗，在與舊愛分手之後，兩人各自照顧一隻，另外兩隻則交給了他信賴的當兵學長，「因為當時的我，分手之後只有自己一個人，真的無法同時照顧這麼多小狗。」

畢書盡很感謝學長當初的幫忙，「我非常清楚記得學長的太太還是跟前任一起來家裡接走小狗的時候，我真心的為他們有了好的主人覺得欣慰，不用每天守著空蕩蕩的家等我回去。」

這幾年畢書盡因為工作和家庭忙碌，和學長也少聯絡，「在他聯絡我時，他自己發生一些私人事情，當時我還請他要好好的安排小狗的後續照顧。但因為飛來飛去沒時間多問，而且因為已經交託給別人，我也不再有立場要求對方怎麼做才對，但我從未棄養過寵物。」

對於那兩隻愛犬有了新的主人，畢書盡表示：「現在的主人給了寵物滿滿的愛，我真的很感謝。」

畢書盡決定親上火線回應網上傳聞，請歌迷不要為他擔心，「我很好，我會用我愛的音樂和表演，繼續帶給大家好的作品。」

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