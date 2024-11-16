本土夯團成員激瘦剃光頭 大享艷福私照流出

〔記者陽昕翰／台北報導〕本土天團成員洋蔥瘦身有成，首度接下個人手遊代言，他說一個人拍廣告、演唱主題曲，感覺還不錯，「享受一個人的自由，但工作量還是滿滿的一整天，沒有團員在身邊有種乘三倍的累。」

洋蔥剃了光頭，單飛拍攝廣告。（悟空數位行銷有限公司提供）

洋蔥特別為了《決戰！異世大唐》填詞改編玖壹壹的歌曲《LOCAL》，透過歌詞訴說現今太多讓玩家感到不滿的，遊戲造假福利廣告亂象。

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特別的是，為了拍攝主廣告曲MV，洋蔥更以光頭造型現身，與許多辣妹互動大享艷福。洋蔥笑說：「粉絲看到光頭造型覺得驚艷，大家都說很適合，當天很多工作人員以為我是真的剃光頭來拍，看到成片好多人說我好敬業喔！我自己也滿滿意的！」

洋蔥暴瘦一圈，被粉絲誇很像林宥嘉。（翻攝IG）

至於洋蔥變瘦後，被很多粉絲說激似林宥嘉，讓他趕緊解釋：「很多人都說瘦了很像林宥嘉，不過真的不敢當，也很多人說『我剛剛在路上看到很像你的人』，最後發現真的是我，或是覺得現在的我，是『長得很像瘦的我』。」

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