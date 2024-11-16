晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

本土夯團成員激瘦剃光頭 大享艷福私照流出

〔記者陽昕翰／台北報導〕本土天團成員洋蔥瘦身有成，首度接下個人手遊代言，他說一個人拍廣告、演唱主題曲，感覺還不錯，「享受一個人的自由，但工作量還是滿滿的一整天，沒有團員在身邊有種乘三倍的累。」

洋蔥剃了光頭，單飛拍攝廣告。（悟空數位行銷有限公司提供）洋蔥剃了光頭，單飛拍攝廣告。（悟空數位行銷有限公司提供）

洋蔥特別為了《決戰！異世大唐》填詞改編玖壹壹的歌曲《LOCAL》，透過歌詞訴說現今太多讓玩家感到不滿的，遊戲造假福利廣告亂象。

特別的是，為了拍攝主廣告曲MV，洋蔥更以光頭造型現身，與許多辣妹互動大享艷福。洋蔥笑說：「粉絲看到光頭造型覺得驚艷，大家都說很適合，當天很多工作人員以為我是真的剃光頭來拍，看到成片好多人說我好敬業喔！我自己也滿滿意的！」

洋蔥暴瘦一圈，被粉絲誇很像林宥嘉。（翻攝IG）洋蔥暴瘦一圈，被粉絲誇很像林宥嘉。（翻攝IG）

至於洋蔥變瘦後，被很多粉絲說激似林宥嘉，讓他趕緊解釋：「很多人都說瘦了很像林宥嘉，不過真的不敢當，也很多人說『我剛剛在路上看到很像你的人』，最後發現真的是我，或是覺得現在的我，是『長得很像瘦的我』。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中