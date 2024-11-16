61歲陳雷不藏了 爽當阿公含飴弄孫親曝近況

〔記者陽昕翰／台北報導〕61歲的台語天王陳雷近況曝光了，本月將在「2024客家生活藝術節狂客音樂祭」開唱，近年都在含飴弄孫的他直呼：「台語歌手參加客家生活藝術節演唱，感覺很新鮮。」

61歲的台語天王陳雷帥照曝光。（屏東縣政府文化處提供）

陳雷感謝主辦單位的邀約，笑說除了熱唱外，到屏東一定要吃萬巒豬腳，「這次絕不錯過，我的演出是本土風格再加上在地味，一定讓大家驚艷。」

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首度登場的「狂客音樂祭」由羅文裕領軍金曲歌后彭佳慧 、台語天王陳雷、大馬音樂鬼才黃明志、戲劇男神温昇豪、草屯囝仔、旺福、潮州土狗、吉那罐子、Yappy、A_Root同根生與Jhall樂團等，將在11月23、24日於屏東縣內埔鄉公所旁的六堆紀念公園熱鬧登場。

温昇豪將獻唱客家歌曲。（屏東縣政府文化處提供）

難得出席演唱活動的温昇豪表示，很開心參加狂客音樂祭，平日工作忙碌，難得受邀到屏東演出，還可以回去看看父母，心情特別好。

温昇豪預告，這次將挑戰母語的演唱，心情非常開心，「其實我是半路才學的客家話，能夠有機會多接觸，展現自己的母語，甚至演出，真的覺得很棒，我也會首度演唱我主演的戲劇《茶金》的客家歌曲，希望大家會喜歡，當然也不會錯過我最愛的美食客家粄條！」

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