誰說我們是朋友？池昌旭竟有定情刺青 BIBI一句話超曖昧

〔記者廖俐惠／綜合報導〕犯罪驚悚韓劇《江南B-Side》繼上週開播以來熱度不斷，最新劇情中，池昌旭、BIBI金形瑞的「定情刺青」揭露兩人背後深刻的羈絆故事，讓網友直呼「池昌旭充滿愛意的眼神簡直太瘋狂了！」

《江南B-Side》趙祐鎮。（Disney+提供）

最新集數中，飾演皮條客的池昌旭、以及飾演酒店小姐的BIBI金形瑞揭開兩人雇傭關係背後的動人羈絆，他們同樣身陷社會底層的泥淖、為了生存而掙扎，卻願意用生命保護對方、互相扶持依賴，並在相遇後由池昌旭親手為其在手臂上留下「定情刺青」，紀念這段獨特的友誼。

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《江南B-Side》趙祐鎮。（Disney+提供）

《江南B-Side》趙祐鎮。（Disney+提供）

當池昌旭問BIBI金形瑞「誰說我們是朋友？」BIBI金形瑞立刻回答「不然是愛人嗎？」，引爆網友熱烈討論，直呼「池昌旭充滿愛意的眼神簡直太瘋狂了！」，更讓觀眾們期待他們將在後續劇情中擦出怎樣的火花。

《江南B-Side》BIBI金形瑞。（Disney+提供）

《江南B-Side》BIBI金形瑞。（Disney+提供）

《江南B-Side》池昌旭。（Disney+提供）

劇中除了池昌旭的反差形象令人驚艷，憑藉《喜歡的話請響鈴》爆紅的暖男鄭家藍同樣引發關注，他飾演表面光鮮亮麗，私下吸毒、性侵、殺人樣樣來的惡棍明星，極致反轉的形象也讓人耳目一新。導演也在接受專訪時透露，鄭家藍起初在試戲時有點「不夠壞」，而最後成功讓鄭家藍入戲關鍵秘訣竟是「把一生中要說的所有髒話都罵出來！」鄭家藍也不枉導演期待，陰鬱又狂躁的演出讓他獲得外媒盛讚。

《江南B-Side》池昌旭。（Disney+提供）

《江南B-Side》池昌旭。（Disney+提供）

BIBI金形瑞（左）在《江南B-Side》中與池昌旭飆戲，相當精彩。（Disney+提供）

《江南B-Side》揭露繁華城市江南背後糜爛又醜惡的一面。毒品、謀殺、貪汙等社會黑暗面都在不斷發生，而剛正不阿的警探「姜董佑」（趙祐鎮 飾）、身手不凡的皮條客「尹吉晧」（池昌旭 飾）、以及沒有背景的檢察官「閔書真」（河潤景 飾）三人將因為一起江南頭牌小姐「金滓熙」（金形瑞 飾）的失蹤案產生連結，試圖揭開背後隱藏的不堪真相。《江南B-Side》已於Disney+熱播中，並將於每週三更新兩集，全劇共8集。

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