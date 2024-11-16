《影后》5明星超火辣180度開腿！楊謹華幕後解密：跪地30多次膝蓋都瘀青

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊謹華、曾莞婷、陳庭妮、林廷憶和謝瓊煖在Netflix影集《影后》裡，練跳椅子舞練到虛脫腿軟，但180度開腿舞姿超火辣，讓人印象深刻。5位女明星笑稱自己是「親愛的導演女團」，戲還未正式開拍前就時常聚在一起練習，眾人對要跳舞這件事抱持著既擔心又緊張的心情，作為中間位的楊謹華面露懷疑大嘆「哇」，在一旁觀看練舞過程的楊貴媚更是忍不住驚嘆連連。

林廷憶（左起）、曾莞婷、楊謹華、陳庭妮和謝瓊煖在《影后》的舞蹈戲很經典。（Netflix提供）

曾莞婷分享早在一開始面試時，便得知有跳舞這個環節，直呼：「天啊！我是個舞痴欸！」謝瓊煖更坦言「每次一想到排舞我就頭皮發麻」，就連其中最年輕的忙內林廷憶也笑說「我也很擔心」。

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在這段密集排舞的過程中，陳庭妮也分享某天練舞時已經持續跳了4個小時，每個人都累到不行了，沒想到聽到舞蹈老師說要再一個，即便大家都已經累攤在地上、椅子上，還是超不服輸直呼「好啊，再一個啊」，立馬提起疲憊身軀，拿出態度再來一次，實在非常敬業，一次又一次的排練，只為呈現最整齊完美的舞蹈場面，大家也在終於練完時集體拍手笑稱終於解脫。

楊謹華在《影后》的舞蹈戲電力十足。（Netflix提供）

而平時就熱愛跳舞的楊謹華，這次能在戲中有跳舞的戲也坦言「自己喜歡跳跟真的入戲去角色拍跳舞是兩件事」，當今天只有一個人跳時，即便有失誤也不會太明顯，但一排人一起跳時，只要出差錯就會看得一清二楚，會因為自己的失誤導致大家都要重來感到很自責。

曾莞婷自招是舞痴，在《影后》中咬牙練舞。（Netflix提供）

來到正式拍攝的日子，楊謹華也忍不住說：「很開心！很爽！」雖然在過程中緊張得心臟一直怦怦跳，但最後完成這場重要的戲，也讓楊謹華感性表示「有一種大家一起完成一件大事的感動」，更敬業地反覆跪了30幾次，雙腳的膝蓋都是瘀青，有種想哭的感覺。

陳庭妮很感動大家排練《影后》的舞蹈戲鞠躬盡瘁。（Netflix提供）

謝瓊煖同樣也在密集又高強度的練習下，累積了一些傷痕，笑稱「也是一種刺青的感受」更透露「可能大家看到的三、四分鐘，其實我們可是拍了一個多禮拜了」，足見大家對這場戲的重視，也感受到所有演員們的賣力演出。

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