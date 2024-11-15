蔣友柏長女21歲了！父女罕同框宣布「人生下半場計畫」

〔記者邱奕欽／台北報導〕蔣家第四代、橙果設計創辦人蔣友柏與前妻林姮怡育有一雙兒女，雖然兩人已經離婚，不過與女兒蔣得曦、兒子蔣得勇仍維持良好的親子關係。如今，蔣友柏帶上女兒出席餐會被目擊，沒想到一轉眼蔣得曦已21歲，父女罕見同框也引發熱烈討論。

蔣友柏與21歲愛女蔣得曦罕見同框。（組合照，翻攝自小紅書）

蔣友柏近日在上海舉辦餐會被網友目擊，他被盛讚在外界眼中一直有最帥的貴族少爺形象，但實際上私下的他則散發出濃厚的藝術氣質與天分，加上約190公分的高壯體型、立體五官，在人群中相當受人矚目，「拋開他的個人家世和藝術價值不談，蔣友柏本人真的很帥，不輸任何一線明星。」

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此外，該網友也透露蔣友柏當晚一一和賓客敬酒、玩自拍相當平易近人，「酒會上致詞時，他表示接下來的人生軌跡便是藝術家。」間接證實對政界無感；21歲的蔣得曦承襲父親的藝術天賦，兩人外貌、神韻皆頗為相似，亦遺傳到母親林姮怡的出眾氣質，父女倆罕見同框也引發討論，而該名網友最後更買下蔣得曦14歲時的畫作放在家中收藏。

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