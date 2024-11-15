晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔣友柏長女21歲了！父女罕同框宣布「人生下半場計畫」

〔記者邱奕欽／台北報導〕蔣家第四代、橙果設計創辦人蔣友柏與前妻林姮怡育有一雙兒女，雖然兩人已經離婚，不過與女兒蔣得曦、兒子蔣得勇仍維持良好的親子關係。如今，蔣友柏帶上女兒出席餐會被目擊，沒想到一轉眼蔣得曦已21歲，父女罕見同框也引發熱烈討論。

蔣友柏與21歲愛女蔣得曦罕見同框。（組合照，翻攝自小紅書）蔣友柏與21歲愛女蔣得曦罕見同框。（組合照，翻攝自小紅書）

蔣友柏近日在上海舉辦餐會被網友目擊，他被盛讚在外界眼中一直有最帥的貴族少爺形象，但實際上私下的他則散發出濃厚的藝術氣質與天分，加上約190公分的高壯體型、立體五官，在人群中相當受人矚目，「拋開他的個人家世和藝術價值不談，蔣友柏本人真的很帥，不輸任何一線明星。」

此外，該網友也透露蔣友柏當晚一一和賓客敬酒、玩自拍相當平易近人，「酒會上致詞時，他表示接下來的人生軌跡便是藝術家。」間接證實對政界無感；21歲的蔣得曦承襲父親的藝術天賦，兩人外貌、神韻皆頗為相似，亦遺傳到母親林姮怡的出眾氣質，父女倆罕見同框也引發討論，而該名網友最後更買下蔣得曦14歲時的畫作放在家中收藏。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中