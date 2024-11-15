澳洲賭王「洗米華」遭逮有他一份 中國官媒記者遭毆

「洗米華」周焯華因洗黑錢及非法賭博等罪，去年被澳門法院判刑。（彭博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕澳門賭場名人「洗米華」周焯華為太陽城集團創辦人，去年因涉及洗錢、非法賭博、創立犯罪集團等289項罪名，被澳門法院判處18年有期徒刑。昨（14）日新華社主辦報紙《經濟參考報》記者王文志、程子龍在安徽採訪時遭到襲擊，其中王文志就是曾經踢爆太陽程網路賭博平台，導致洗米華被捕的記者。

新華社主辦報紙《經濟參考報》記者王文志採訪時遭民眾毆打。（翻攝自微博）

王文志有22年記者資歷，其中18年都在第一線進行調查，目前任職於《經濟參考報》社經參調查報導室主任。洗米華旗下的「太陽城網路賭博平台」在中國廣布經營網，吸收鉅額賭資，之後藉由地下錢莊等管道流出中國。當時王文志假扮成賭客潛入太陽城位於澳門、菲律賓等地經營的賭場，洗米華為了這件事還曾透過多種管道對王文志進行威脅。

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王文志（左）展示他手掌受傷。（翻攝自微博）

王文志、程子龍昨揭發鐵路公司偷工減料，在安徽合新（合肥至新沂）鐵路施工現場採訪遭襲，王文志右手受傷，手機亦遭搶奪。

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