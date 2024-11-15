金俊秀遭18禁女網紅勒索8億！威脅散布「不雅錄音檔」長達4年

金俊秀遭威脅勒索長達4年。（資料照，翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金俊秀曾是東方神起一員，現在則為韓國男子組合JYJ成員，他近日傳出遭到某限制級女直播主勒索，對方以曝光對話錄音為由，從2020年9月至今總共敲詐他8.4億韓元（約2100萬元台幣），對此，經紀公司也發聲了。

據韓媒報導，金俊秀自2020年起開始被一名限制級女網路直播主以錄音檔威脅，至今遭勒索次數高達101次，共8.4億韓元（約2100萬元台幣）。據悉，該直播主認識金俊秀後，錄下了兩人對話及不雅錄音，向金俊秀勒索財物否則就要公開音檔。

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金俊秀遭女直播主勒索，金額高達8.4億韓元（約2100萬元台幣）。（資料照，希林國際Chillin International提供）

京畿道北部警察廳13日以特定經濟犯罪加重處罰法中的勒索罪，對女直播主申請逮捕令，警方透露，該女的犯案動機涉及毒品交易，疑似是為了購買毒品才會進行勒索，目前正在接受警方調查。而金俊秀的所屬經紀公司也針對此事回應，表示金俊秀沒有做任何違法行為、是明確無誤的受害者。

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