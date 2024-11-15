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卡麥蓉狄亞暌違10年回歸！重拾特務身分：我覺醒了

卡麥蓉狄亞（左）、傑米福克斯演出電影《特務再出發》。（Netflix提供）卡麥蓉狄亞（左）、傑米福克斯演出電影《特務再出發》。（Netflix提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕卡麥蓉狄亞在2014年息影後，暌違10年終於要回歸影壇，在Netflix動作電影《特務再出發》（Back in Action）中與傑米福克斯合作，引發關注。

《特務再出發》由塞斯高登執導，並與布蘭頓歐布萊恩共同編劇，其他卡司還集結了葛倫克蘿絲、凱爾錢德勒、安德魯斯科特及傑米德梅特里等優秀演員參與。

今天（15日）釋出正式前導預告與海報，前中央情報局特務夫妻黨艾蜜莉（卡麥蓉狄亞飾）和麥特（傑米福克斯飾演）原本過著平靜的退休生活，但在一個夜晚，兩人攜手解決一群突然出現的敵人後，讓艾蜜莉頓時感受到潛藏在心底的活力，想再次「覺醒」成為當年那位像悍婦的特務。

當他們重拾特務身分，緊張刺激的動作場面不斷襲來，隨著艾蜜莉成功讓一輛敵人駕駛的車在空中翻滾三圈半後摔得粉碎，坐在副駕的麥特忍不住的興奮大喊「跟以前一樣，寶貝，就像往日的美好時光！」，正式宣告最酷的特務組合回歸。

最後一架客機即將摔落佈滿雪的斷垣殘壁，艾蜜莉最後在關鍵時刻打開降落傘：「要不是我大腿內側肌力超強，你早死了！」麥特則說：「你的大腿內側群肌救了我一命！」《特務再出發》明年1月17日Netflix正式上線。

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