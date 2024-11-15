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大谷翔平50轟球展出！網紅Cheap看傻：花420元去看保證失望

網紅Cheap經常評論時事。（翻攝自臉書）網紅Cheap經常評論時事。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日籍球星大谷翔平在2024年賽季締造「50轟、50盜」驚人記錄，而這顆意義非凡的第50轟球，由台灣優勢資本以439.3萬美元（約新台幣1.4億元）標得，已在101正式亮相，展覽至明年3月。不過展覽現場曝光後，網紅Cheap卻看傻直言「花420元去看這顆球保證失望」。

Cheap在臉書發文分享，表示有鄉民去101看大谷翔平的紀念棒球，但實際到現場後發現，不僅觀賞距離遙遠，還有強化玻璃、AI紅外線偵測以及2名保鑣在旁駐守，讓他傻眼直言，「故宮的鎮館之寶都沒這麼遠，距離這麼遠是給誰看，花420元特別去看這顆球的，保證失望。」

Cheap曝光大谷翔平紀念球展現場。（翻攝自臉書）Cheap曝光大谷翔平紀念球展現場。（翻攝自臉書）

文章曝光後，立即吸引網友討論，「球是值得紀念收藏，但是遠看近看其實就是一顆棒球啊。難道上面是有大谷的DNA還是什麼？有也看不出來」、「為什麼要花錢去看一顆球？」、「還是花錢去球場看比賽比較值得」，但也有網友認為，「有信仰的人從不覺得貴」、「調整一下心態，花420（元）不是看球，是看360萬美金，就不會那麼阿雜，也真得夠本了啦！」

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