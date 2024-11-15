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娛樂 音樂

最後機會！張惠妹大巨蛋20萬張被搶光 門票宣布加賣

〔記者陽昕翰／台北報導〕「阿妹」張惠妹12月唱進台北大巨蛋，舉辦5場「ASMR Maxxx @Taipei Dome」，由於20萬門票早被搶光，主辦單位今天宣布好消息，經製作團隊評估，將加開B1層及L2的少數座位，詳請可鎖定售票平台。

張惠妹12月演唱會門票日前宣布售罄。（聲動娛樂提供）張惠妹12月演唱會門票日前宣布售罄。（聲動娛樂提供）

此外，阿妹演唱會官方週邊即將問世，將於本月18日展開預購，屆時還會於2024年12月21日～2025年1月1日，在「松菸文創園區炊事房」成立「ASMR×MEIGHT.O.NINE 快閃店」。

特別的是，阿妹更將心愛的寵物，包括2隻狗狗、2隻貓貓及分身角色「阿密特」做成卡通圖形，巧妙地融入到每一件周邊商品中，讓每位粉絲不僅能在演唱會現場感受她的愛，還能把這份溫暖帶回家。

主辦單位公布門票加售的好消息，此外還有周邊商品販售。（聲動娛樂提供）主辦單位公布門票加售的好消息，此外還有周邊商品販售。（聲動娛樂提供）

提到以愛寵和分身「阿密特」為靈感，天后感性說：「溫暖而長久的陪伴是深深刻在心裡的愛，也是隨身的力量符號！」

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