高宇蓁曝光「多重宇宙」身份！為「1體位」哀嚎：自找罪受

〔記者蕭方綺／台北報導〕高宇蓁今年初發個人首張EP，也為電影《鳳姐》身擔任女主角，並接下監製重任，該片在高雄電影節世界首映時，接連三週蟬聯觀眾人氣票選第一名，另外，她忙於成功創立的保養品牌外，在歌手、演員、電影監製各種身份變化穿梭。

高宇蓁嘗試了許多不符合人體工學的姿勢。（鵲兒喜經紀提供）

問高宇蓁跨哪一界最難？高宇蓁笑說：「跨界不難，最難的是在各個身份裡變化腦袋和口氣啦！出席各大典禮時都要想一下，我現在是演員、監製、還是CEO？禮服腿露出來的多少也要好好控制住拍照POSE，好像在不同宇宙裡一直切換。」

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她近日拍品牌主視覺，第一時間就想到「蘿拉」這個角色設定，拍攝過程高宇蓁經歷各種高難度的擺拍姿勢，雖是平面拍攝，但需要長時間只維持一個動作，為了要在鏡頭前呈現理想的視覺效果，嘗試了許多不符合人體工學的姿勢。

高宇蓁拍完後全身酸痛不行，躺在家裡休息一天。（鵲兒喜經紀提供）

高宇蓁談到其中動作時笑說：「攝影師要求我半蹲坐在地上，一隻腳要壓緊腳跟，另一隻腿儘量往前向前延伸，很像蜘蛛人的姿勢，這個姿勢在參考照片裡看很簡單，但實際上要保持平衡非常困難。」拍完後她全身酸痛不行，躺在家裡休息一天，苦笑說：「我真的是很愛自找罪受的一個人。」

高宇蓁在在歌手、演員、電影監製和保養品牌老闆各種身份變化穿梭。（鵲兒喜經紀提供）

艱辛拍攝過程外，高宇蓁更早早在前一晚就用心研究拍攝期間要吃什麼午餐，好渡過鞎難的「蘿拉」主題。在開出愛吃清單給行銷團隊後，卻忘記當天第一個拍攝就需要穿著一件「露腰裝」，到了午餐時間行銷團隊提醒她說：「姐，今天這件衣服設計比較貼身，還是要少要吃一點哦！」這時高宇蓁才驚覺美食沒有她的份，無奈說：「真的嗎？但這都是我愛吃的．我好想吃，只吃幾口就好。」

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