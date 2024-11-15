（專訪）鍾欣凌紐約獨旅遇驚魂 錄《老少女》學新技能曝「美食技巧」

《老少女奇遇記2》專訪；鍾欣凌（右）、嚴藝文。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／專訪〕楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文搭檔主持實境節目《老少女奇遇記》第二季，老少女們第一站前往高知在當地體驗高空滑索、走四國遍路，還拜訪多位旅日台人，聊起過程仍歷歷在目；鍾欣凌、嚴藝文受訪時聊起年輕時做過最瘋狂的事，提到大畢業後一個人前往紐約旅行、卻屢遇驚魂。

鍾欣凌分享少女時期做過最瘋狂的事，是大學畢業時一個人去紐約旅行兩個星期，就是為了要看百老匯舞台劇表演，當時用著一口破英文闖蕩，一抵達當地就誤上私人計程車，「我當時還覺得要被強暴了，要下車的時候我還給他110塊美金，謝謝他沒有強暴我，結果他突然變臉，說我只給他11塊美金，真的好可怕，我又掏了100美金，他才讓我下車。」

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鍾欣凌熱愛美食分享在拍攝時學到的美味搭配技巧。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

老少女們這次赴日拍攝，每次與受訪者告別時都雙雙落淚，嚴藝文、鍾欣凌受訪時都說至今仍留有當時的感動，嚴藝文坦言，「其實這次去的都是一般人不太會選擇的地點，你自己也會知道這之後很可能百分之八十不會再見到這個人，這時候能相遇都是緣分。」這次的拍攝也讓她們更珍惜一期一會的相遇。

《老少女奇遇記2》專訪；鍾欣凌（右）、嚴藝文。（記者陳奕全攝）

楊貴媚。（記者王文麟攝）

嚴藝文笑稱這趟錄影她學會了新技能「擠生啤酒」，當時在洪大姐店裡當幫手失敗了很多次，「她有眉角要斜著擠。」鍾欣凌則說自己學到的新技能是「小黃瓜塞在竹輪裡很好吃」，提到是在食堂裡日本人教她的，「還有削竹子當筷子啦，跟在五島放技術風箏！」

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