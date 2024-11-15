晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）鍾欣凌紐約獨旅遇驚魂 錄《老少女》學新技能曝「美食技巧」

《老少女奇遇記2》專訪；鍾欣凌（右）、嚴藝文。（記者陳奕全攝）《老少女奇遇記2》專訪；鍾欣凌（右）、嚴藝文。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／專訪〕楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文搭檔主持實境節目《老少女奇遇記》第二季，老少女們第一站前往高知在當地體驗高空滑索、走四國遍路，還拜訪多位旅日台人，聊起過程仍歷歷在目；鍾欣凌、嚴藝文受訪時聊起年輕時做過最瘋狂的事，提到大畢業後一個人前往紐約旅行、卻屢遇驚魂。

鍾欣凌分享少女時期做過最瘋狂的事，是大學畢業時一個人去紐約旅行兩個星期，就是為了要看百老匯舞台劇表演，當時用著一口破英文闖蕩，一抵達當地就誤上私人計程車，「我當時還覺得要被強暴了，要下車的時候我還給他110塊美金，謝謝他沒有強暴我，結果他突然變臉，說我只給他11塊美金，真的好可怕，我又掏了100美金，他才讓我下車。」

鍾欣凌熱愛美食分享在拍攝時學到的美味搭配技巧。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）鍾欣凌熱愛美食分享在拍攝時學到的美味搭配技巧。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

老少女們這次赴日拍攝，每次與受訪者告別時都雙雙落淚，嚴藝文、鍾欣凌受訪時都說至今仍留有當時的感動，嚴藝文坦言，「其實這次去的都是一般人不太會選擇的地點，你自己也會知道這之後很可能百分之八十不會再見到這個人，這時候能相遇都是緣分。」這次的拍攝也讓她們更珍惜一期一會的相遇。

《老少女奇遇記2》專訪；鍾欣凌（右）、嚴藝文。（記者陳奕全攝）《老少女奇遇記2》專訪；鍾欣凌（右）、嚴藝文。（記者陳奕全攝）

楊貴媚。（記者王文麟攝）楊貴媚。（記者王文麟攝）

嚴藝文笑稱這趟錄影她學會了新技能「擠生啤酒」，當時在洪大姐店裡當幫手失敗了很多次，「她有眉角要斜著擠。」鍾欣凌則說自己學到的新技能是「小黃瓜塞在竹輪裡很好吃」，提到是在食堂裡日本人教她的，「還有削竹子當筷子啦，跟在五島放技術風箏！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中