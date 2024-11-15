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日暗黑女神太辣快被看光！七森莉莉「愛炒飯」每天想吃好幾餐

日本「暗黑女神」七森莉莉擔任11月封面女星。（JKF提供）日本「暗黑女神」七森莉莉擔任11月封面女星。（JKF提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本「暗黑女神」七森莉莉擔任11月封面女星，特別扮成「完美秘書」，穿上性感襯衫套裝露出蕾絲內衣，展現制服誘惑魅力；她自信表示該服裝有「S向」的痴女感，很符合自己的形象。

七森莉莉說：「我很喜歡演出大尺度慾女系列作品，只不過很多人也在敲碗， 希望我能演出學校相關的劇情，所以在未來同樣很期待穿上制服進行演出，順便也重溫一下我的校園時光。」

出道4年的七森莉莉在疫情中事業逆風高飛，坐擁66萬追蹤數，去年她首次造訪台灣參加TRE台北國際成人展，更「一試成主顧」，透露就此愛上台灣炒飯，每天都想吃好幾餐！

日本「暗黑女神」七森莉莉擔任11月封面女星。（JKF提供）日本「暗黑女神」七森莉莉擔任11月封面女星。（JKF提供）

除了在成人影業有亮眼成績，七森莉莉從國中開始就玩MMORPG遊戲，「這也是我私下最喜歡的興趣，尤其我打遊戲非常厲害，甚至還曾經獲得冠軍。」

七森莉莉先前參加戀愛實境節目《愛のハイエナ》，談到理想型，她笑回：「我想應該是邊緣人吧，外表方面，我想我沒有特別的偏好，但不顯眼少話的邊緣人，更能吸引我的目光。」直說兩人獨處能更敞開心胸大方講話，更有心動感。

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