日網紅怒轟Tommy偷吃好友妻Yuma 喊話台灣人別做1事

Tommy（左）偷吃Yuma（中），Ryu（右）也爆出與女畫家有染。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫妻檔Ryu和Yuma，近期爆出雙方各自婚內出軌的消息，先是爆出Ryu與女畫家有染，再來Yuma則是遭指偷吃日本YouTuber Tommy，令眾人深感震驚。對此，身為他們好友的「Iku老師」也忍不住開罵Tommy「爛到極點」。

Iku老師透露，原是他偶像的「Ryuuu TV」，後來因為合作成為好友，如今發生這件事，他也感到生氣和難過。提到在拍攝這支影片之前有先告知Ryu，表示Ryu的狀態感覺很不好，認為他是一位非常溫柔的人，遇到辛苦的事經常選擇不說，自己一個人扛。至於女畫家，Iku老師自認與外界有不同看法，覺得是女畫家拯救了一蹶不振的Ryu，「如果她是Ryu這樣存在的話，真的是感謝」。

請繼續往下閱讀...

Iku老師痛批Tommy。（翻攝自YT）

接著Iku老師談到Yuma，直批Yuma沒有思考下一步就衝動行動，「做了這種事是真的不行」。對於Tommy，Iku老師坦言不認識對方，但忍不住痛罵「你做的事情是爛到極點，不管怎麼樣的狀況，敢對朋友的妻子出手？玩一玩的心情？完全不考慮朋友的感受，我從來沒有見過這樣的人，我認識的日本朋友裡面，沒有一個人這樣。」最後還喊話台灣各大廠商不要再找Tommy。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法