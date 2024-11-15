（專訪）金雲國中收告白紙條「刻意藏愛」！幫林宇擦屁股超暖事蹟曝

金雲（右）、林宇不僅劇中火花四射，戲外也是互動頻頻。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／專訪〕從選秀節目《原子少年》出道的金雲初繳戲劇成績單，近期搭檔新生代男星林宇在BL原創影集《看見愛》中擦出愛火。兩人不僅劇中火花四射，戲外也是互動頻頻，訪談間CP倆不時眼神交會停留，林宇一雙小鹿眼睛電力直竄，更讓金雲難以招架！

林宇（前）小鹿眼睛電力十足，讓金雲難以招架。（記者潘少棠攝）

金雲去年曾提到被韓劇《雖然是精神病但沒關係》金秀賢角色複雜的內心戲渲染，這回也算圓了夢想，初生之犢就挑戰難度極高的聾人看護角色，他表示：「我覺得既然挑戰就是要挑戰比較有難度一點，看看自己可以發揮到什麼程度。」林宇透露自己有本「武功秘籍」專門紀錄角色觀察，而金雲似乎覬覦很久，他就在對方生日時送上一本相同筆記本，還羞曝金雲常幫忙「擦屁股」，「我們之間滿暖的，慢慢地就發展出了默契。他會注意我忘了帶東西、衣服沒整理好，還會提醒我頭髮亂了，沒有他的幫忙，我覺得我應該會出不少包。」

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金雲搭檔林宇在BL原創影集《看見愛》中擦出愛火。（大鴻藝術BIG ART提供）

金雲和林宇劇中萌發愛情打開心門，讓腐女們心動連連，兩人在學生時期也是發電機，招來不少同儕獻殷勤。金雲坦言國中時不懂愛，有天突然收到最要好的同性友人的紙條告白，讓他有些驚慌，「我不知道怎麼處理這段關係，我覺得我要把這件事保存起來。」後來隨時間淡化，朋友也故裝自然，兩人就當沒事，至今維持友誼。

林宇則因男同學的心儀釀衝突，當時同班朋友好奇喜歡他的男生長怎樣，就拉著林宇到隔壁班一窺究竟，孰料朋友卻因不滿對方長相開嗆，一發不可收拾演變成雙方衝突，「我回家後發現他們開始在臉書上互相開戰，我至今還是不太懂為什麼要吵成這樣。」男同學還一狀告上學務處，把家長、導師都找來，無端捲風波讓他很傻眼。

金雲飾演聾人看護，照料廢二代林宇後彼此產生好感。（大鴻藝術BIG ART提供）

而林宇在劇中逃避繼承家業，戲外也因生活經驗對角色深有所感，「我爸媽都是老師，從小就被灌輸一個觀念『只有當老師，才是最好的選擇、是最穩定的工作』，我非常反抗這樣的想法。」他一氣之下離家出逃到英國唸書、刺青，度過一段轟轟烈烈的青春時期，後來才瞭解父母苦心，是希望給他穩定生活，長大後才可以自由地做自己真正想做的事情。

金雲對此也心有戚戚焉，因家中長輩多從事醫生、老師、電子工程專業，讓他從小被寄予厚望，不過高中後他發現自己對學術不感興趣，萌芽對演戲的熱情，開始去報名演員培訓課程，家人看了他的小型成果發表也決定支持，對他說：「好像還不錯，那你就去試試看吧。」上月記者發布會上，金雲奶奶親臨送花，不只金雲淚灑現場，林宇也強忍淚水，問及原因，他緩緩道出：「雖然很想哭，但我忍住了，我一直無法想像如果有一天我的家人真的出現在我面前會是什麼樣子，我真的很替他開心。」

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