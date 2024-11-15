無懼恐嚇信威脅！賈永婕為台灣隊「101點燈狂賀」

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北101董事長賈永婕自9月上任不久即收到恐嚇信件，沒想到昨（14日）又再度接獲恐嚇信件，嫌犯在內文中揚言要對101大樓不利。對此，身為台北101董座的賈永婕無懼恐嚇信件的威脅，除了以47字強硬反擊之外，更曬出棒球裝美照幫台灣隊加油打氣。

台北101董事長賈永婕無懼恐嚇信件，換上棒球裝並點燈為台灣隊打氣。（組合照，翻攝自臉書）

台北101董事長賈永婕自9月上任昨第2度收到恐嚇信件，嫌犯將恐嚇信件寄至內湖的新聞媒體，文內不但提出撤換她董事長職務的要求，甚至揚言將對101大樓不利。不過，賈永婕無懼信件威脅，更發聲反擊：「這樣的犯罪行為一切交給警方處理，相信警方一定會將罪犯繩之以法。我還是會認真在工作崗位上做好我的工作。」

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不僅如此，賈永婕同時也為台北101觀景台近期展出的大谷翔平「50轟50盜」紀念球做宣傳，昨在社群寫下：「台北101夢想高飛50/50棒球展這是一個結合公益、行銷、觀光、銷售還有集氣的展覽。當這顆50/50球確認將會落在台灣時，我就在心裡策劃這個展覽。」她更表示最重要的是，「就是要在12強的時候，同時點燈幫中華隊加油打氣。」

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