不爽川普當選！《白雪公主》女星狠咒「永不得安寧」 反遭馬斯克譙爆

瑞秋曾格勒（右）公開詛咒川普與其支持者「永不得安寧」。（組合照，美聯社）

〔記者邱奕欽／台北報導〕川普（Donald Trum）壓倒性贏得2024年美國大選，明年1月20日正式重返總統大位，不過部分左派人士對此感到極度不滿，就連演出迪士尼真人版電影《白雪公主》（Snow White）女主角的拉丁裔女星瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）甚至公開詛咒川普的支持者「永不得安寧」，此番言論隨即引發反彈情緒，更遭特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）譙爆。

《白雪公主》飾演女主角的23歲女星瑞秋曾格勒，在川普贏得2024年美國總統大選後，直接公開對大選結果表達不滿情緒，她以黑底白字寫下：「我無言以對，又是4年的仇恨，把我們推向一個我不想生活的世界。」她更失望稱「這場失敗，不應該發生，也不應該以這麼多票數的差距結束。」

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不僅如此，瑞秋曾格勒甚至出言詛咒川普的支持者，「投票給川普的人，還有川普本人，將永遠不得安寧。」一番極端言論引爆川普支持者的反彈情緒，更遭到川普的助選大將、特斯拉執行長馬斯克公開痛批「有夠刻薄。」

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