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遭爆決裂楊謹華！蕭亞軒消失9個月 為了她露面近況曝光

蕭亞軒捧著蛋糕現身。（翻攝IG）蕭亞軒捧著蛋糕現身。（翻攝IG）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「ELVA」蕭亞軒因為腿部傷勢需要開刀治療，已經超過9個月沒有在鏡頭前現身，近日為了幫好姐妹蜜雪慶生，天后準備了蛋糕驚喜露面，不但逼哭了蜜雪，更讓歌迷看了直呼感動。

ELVA悄悄到了蜜雪的住處，只見她一步一步捧著蛋糕，步伐看來有些緩慢，氣色卻是非常不錯。

蕭亞軒終於露面，幫好姐妹蜜雪慶生。（翻攝IG）蕭亞軒終於露面，幫好姐妹蜜雪慶生。（翻攝IG）

ELVA在影片中幽默笑說：「她（指蜜雪）明天滿21歲。」最終蜜雪看到天后好友現身，驚訝到快噴淚，直說好感動，「我要哭了啦，我真的很感動耶。」ELVA也曬出了與蜜雪的合照，並談到：「無法形容妳對我多重要，愛你。」

ELVA久違多時在鏡頭前露面，讓粉絲非常想念，這段時間天后的新聞也沒少，因為楊謹華、謝盈萱等人主演的夯劇《影后》熱播，雙姝在劇中的決裂戲碼，讓人聯想到楊謹華戲外與ELVA姐妹情斷的八卦。

蕭亞軒驚喜慶生，蜜雪感動到快哭了。（翻攝IG）蕭亞軒驚喜慶生，蜜雪感動到快哭了。（翻攝IG）

楊謹華之前誤把謝盈萱劇中的名字「薛亞之」念成「蕭雅之（蕭亞軒本名）」，楊謹華本週受訪被問到未來是否會跟ELVA破冰時，當下也只能回應：「所有事情就隨緣吧！」

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