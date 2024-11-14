（影音）峮峮驚曝遭高壯男跟蹤！留下驚恐陰影：不敢直接回家

峮峮今日出席眼科診所開幕活動。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧先前遭媒體跟拍，到派出所報警求救，此事引起關注，峮峮今（14）日出席眼科診所開幕活動，她也分享某次在活動後遇到粉絲跟車、一路尾隨，坦言有因此留下陰影，即使工作結束也不敢直接返家。

峮峮今日出席眼科診所開幕活動。（記者潘少棠攝）

峮峮提到某次工作結束後搭計程車回家，結果身旁的執行經紀人卻察覺後面有另一台計程車緊跟，峮峮原本還猜測可能是狗仔，但如果是媒體應該不會是搭計程車，司機大哥聽到他們的談話後，好心地繞到人多的地方讓他們下車，沒想到對方也跟著下車、一路跟著他們，「是一個很高壯的男生，下車後還繼續跟著我們，我當時很緊張，一直問經紀人要不要報警。」

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峮峮今日出席眼科診所開幕活動。（記者潘少棠攝）

半路上，經紀人決定和對方正面對決，開口問男子想要幹嘛，「他跟我經紀人說想跟我說話，經紀人就說『你在這邊講就好，她（峮峮）聽得到』。」對方看到經紀人態度強硬後知難而退，峮峮和經紀人心有餘悸，不敢直接回家，先去了百貨公司裏面晃，沒想到元元剛好在裡面辦簽書會，現場擠滿了人潮，也讓峮峮安心不少，後來沒再遇到該名男子，不過從那次之後峮峮就算工作再累都不會直接回家，「我會先去朋友家或是其他地方繞繞，算是有點PTSD（創傷症候群）」。

而她也分享將在12月1日前往秋田北部喜悅主場，擔任一日啦啦隊，「非常久沒有去日本做活動，非常期待到秋田喜悅跟球迷見面，有學秋田喜悅的應援舞。」更提到秋田喜悅主場的球衣是桃粉色，覺得非常期待，「好開心喔！因為我們台灣的球隊沒有粉紅色。」

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