知名podcast主持人爆料 賀錦麗美國總統大選前拒談大麻

在美國總統大選落敗的民主黨候選人賀錦麗。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕知名podcast主持人喬．羅根（Joe Rogan）近日爆料，先前參與美國總統大選的民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）與搭檔華茲（Tim Walz）團隊，選前拒絕他的採訪邀請，拒絕原因竟然是顧慮到進步派反動聲浪。對此，賀錦麗團隊表示：行程安排無法匹配。

羅根在最新一期《喬．羅根體驗》（The Joe Rogan Experience）節目中指出，賀錦麗團隊設立了很多「議題禁區」，不願談論大麻合法化等議題，這讓羅根感到似乎「有點意思」。

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知名podcast節目《喬．羅根體驗》主持人喬．羅根。（法新社）

羅根透露，賀錦麗團隊曾多次協商，一度有意上節目，但最後還是婉拒，賀錦麗團隊給出的理由是「行程安排無法匹配」。

參與羅根節目的來賓，喜劇演員艾德琳．愛帕盧奇（Adrienne Iapalucci）也質疑，為何把大麻合法化當成禁忌話題？

沒參加這個podcast節目對賀錦麗有何損失？賀錦麗對手川普接受採訪並與羅根暢談3小時，吸引近5000萬觀看，遠超過賀錦麗在其他平台受眾。

賀錦麗團隊與羅根採訪協商過程中，提出很多條件，包括訪談時間縮短成1小時、減少賀錦麗前往羅根位於德州奧斯汀工作室安排，被視為敗因之一。

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