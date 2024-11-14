拍完《影后》拍異國戀？嚴藝文揭靈感：拍攝團隊可能會累死

〔記者林欣穎／台北報導〕楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文搭檔主持實境節目《老少女奇遇記》第二季，本週日將在八大戲劇台晚間9點播出，第二季前往日本拍攝，第一站就在高知挑戰高空滑索，一聽到行程直接嚇破姐姐們的膽量，更造訪在日本定居的台灣人「洪大姐」，她為愛走天涯、在老公過世後開館子撫養女兒、人生故事令人動容。

鍾欣凌（左起）、楊貴媚、嚴藝文三位金獎影后再度合體，飛往日本展開異鄉之旅。（八大提供）

主持人們到高知的第一站就要先挑戰高空滑索，20公尺高度相當於七層樓高，出發前鍾欣凌相對淡定，沿路不停鼓舞大家士氣，一換她上場，驚恐指數飆升，頻頻直呼「我不行！」在高台上掙扎了20分鐘，遲遲不敢踏出一步。最後鼓起勇氣完成滑索任務，鍾欣凌邊哭邊說，這段路好難，一度腿軟無法起身，需要楊貴媚、嚴藝文幫忙攙扶。

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首集主持人們還拜訪了旅日台人洪大姐，她31年前為愛走天涯，生了孩子後先生過世 ，一個人在日本開居酒屋獨立撫養女兒，楊貴媚有感而發：「她竟然覺得自己不能一天不開店，怕身邊的朋友會沒飯吃，很感動。」嚴藝文說，要融入當地的生活，要有極大的韌性跟決心，「像我自己，我可能覺得我會抵擋不住很多的不適應，及文化上面的衝擊，我可能就會回台灣了」，這趟旅程讓她非常佩服這些採訪對象。

楊貴媚（右起）感動洪大姐為愛走天涯，左為嚴藝文。（八大提供）

《老少女奇遇記2》從高知體驗冒險後，將進入熊本、秋田、五島等地造訪當地的旅日台人，嚴藝文說，這次日本行基本上是去吃喝玩樂，所以不太想創作上的事情，「但如果現在要我講的話，可以來拍一段異國戀曲，秋田的雪景，那個畫面很美，只是拍攝團隊可能會累死，哈哈哈哈哈！」

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