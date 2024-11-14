晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

拍完《影后》拍異國戀？嚴藝文揭靈感：拍攝團隊可能會累死

〔記者林欣穎／台北報導〕楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文搭檔主持實境節目《老少女奇遇記》第二季，本週日將在八大戲劇台晚間9點播出，第二季前往日本拍攝，第一站就在高知挑戰高空滑索，一聽到行程直接嚇破姐姐們的膽量，更造訪在日本定居的台灣人「洪大姐」，她為愛走天涯、在老公過世後開館子撫養女兒、人生故事令人動容。

鍾欣凌（左起）、楊貴媚、嚴藝文三位金獎影后再度合體，飛往日本展開異鄉之旅。（八大提供）鍾欣凌（左起）、楊貴媚、嚴藝文三位金獎影后再度合體，飛往日本展開異鄉之旅。（八大提供）

主持人們到高知的第一站就要先挑戰高空滑索，20公尺高度相當於七層樓高，出發前鍾欣凌相對淡定，沿路不停鼓舞大家士氣，一換她上場，驚恐指數飆升，頻頻直呼「我不行！」在高台上掙扎了20分鐘，遲遲不敢踏出一步。最後鼓起勇氣完成滑索任務，鍾欣凌邊哭邊說，這段路好難，一度腿軟無法起身，需要楊貴媚、嚴藝文幫忙攙扶。

首集主持人們還拜訪了旅日台人洪大姐，她31年前為愛走天涯，生了孩子後先生過世 ，一個人在日本開居酒屋獨立撫養女兒，楊貴媚有感而發：「她竟然覺得自己不能一天不開店，怕身邊的朋友會沒飯吃，很感動。」嚴藝文說，要融入當地的生活，要有極大的韌性跟決心，「像我自己，我可能覺得我會抵擋不住很多的不適應，及文化上面的衝擊，我可能就會回台灣了」，這趟旅程讓她非常佩服這些採訪對象。

楊貴媚（右起）感動洪大姐為愛走天涯，左為嚴藝文。（八大提供）楊貴媚（右起）感動洪大姐為愛走天涯，左為嚴藝文。（八大提供）

《老少女奇遇記2》從高知體驗冒險後，將進入熊本、秋田、五島等地造訪當地的旅日台人，嚴藝文說，這次日本行基本上是去吃喝玩樂，所以不太想創作上的事情，「但如果現在要我講的話，可以來拍一段異國戀曲，秋田的雪景，那個畫面很美，只是拍攝團隊可能會累死，哈哈哈哈哈！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中