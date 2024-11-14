12強》韓國輸給台灣怪裁判 苦苓酸：兩隻全壘打是裁判送的？

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕世界棒球12強賽昨（13日）晚的台韓大戰非常精彩，南韓隊以3：6輸給台灣隊，然而，韓媒似乎把輸球原因怪在裁判頭上，認為主審前2局的好球帶頻誤判，對韓國先發投手高永表不利。對此，作家苦苓狠酸，輸了何必賴給裁判的判定，「難道兩隻全壘打也是裁判送給我們的嗎？」

台灣隊陳晨威敲出滿貫全壘打。（資料照，記者陳志曲攝）

世界12強台灣隊昨晚在大巨蛋3萬4528名觀眾前亮相，「新・核彈頭」陳晨威今在2局下擊出石破天驚的滿貫全壘打，聯手陳傑憲的2分彈，單局猛攻6分大局，終場以6：3擊敗南韓隊，旗開得勝。然而，韓國職棒今年全面啟用ABS電子好球帶系統，由電腦來判定好壞球，但12強賽事則沒有這套系統，高永表在第2局有多顆好球帶邊緣的球被判壞球，韓媒認為，這是他被打爆的關鍵。

請繼續往下閱讀...

對此，苦苓於臉書發文大酸，「韓國隊注意！輸就輸了，又不會死人，何必賴給裁判的好壞球判定？台灣隊也好幾個好球被判成壞球啊。」他也反問，「難道兩隻全壘打也是裁判送給我們的嗎？」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法