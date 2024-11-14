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娛樂 最新消息

大S聲請法拍前夫汪小菲名下跑車 原定今天下午二拍這原因喊卡

汪小菲因未依離婚協議給付大Ｓ款項，其名下跑車ASTON MARTIN遭北院法拍，原定今天下午進行二拍，因汪已繳納160萬元的擔保金而停拍。（記者溫于德攝、本報資料照）汪小菲因未依離婚協議給付大Ｓ款項，其名下跑車ASTON MARTIN遭北院法拍，原定今天下午進行二拍，因汪已繳納160萬元的擔保金而停拍。（記者溫于德攝、本報資料照）

〔記者溫于德／台北報導〕「大S」徐熙媛不滿前夫汪小菲未依離婚協議給錢，經聲請查封汪男名下財產獲准，台北地院上月17日首拍汪名下跑車ASTON MARTIN，然喊價男子只出價至150萬元、未達底價，故首拍流標，後來北院定今天下午3時進行二拍，因汪已繳160萬元的擔保金，今日停拍。

大S曾提告主張，汪小菲未依協議給付生活費，決定對汪聲請強制執行其財產750萬元獲准，但汪反制聲請停止執行，並提債務人異議之訴；北院後來對汪裁定提供165萬元的擔保金後可准許停止執行；債務人意義之訴判汪敗訴，已上訴高等法院。

前年12月7日大Ｓ再度對汪聲請強制執行，包括200萬元的生活費、1000萬元的違約金；經北院駁回其中500萬元，去年3月16日大S又聲請追加執行250萬元的生活費、500萬元的財產，北院同年5月19日、9月7日分別將27萬多元、191萬多元發給大S。

然汪小菲決定再提起債務人異議之訴，並聲請停止強制執行，北院考量大S還有530萬餘元未獲清償，對汪裁定應提出160萬元的擔保金，才能准許停止強制執行。但汪先前未繳160萬元，其跑車ASTON MARTIN遭法拍。

北院並於上月17日首拍汪名下黑色跑車ASTON MARTIN，這部2014年3月出廠的「VANQUISH」，新車要價1680萬元，車內共有2個座位，汽缸數12，馬力5935C.C.，鑑定底價則為620萬元。

當天有一位男子喊價至150萬元仍未達底價，故首拍流標，北院並定今天下午3時進行二拍，然汪小菲日前已繳160萬元的擔保金，今日停拍。

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