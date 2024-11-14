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斬斷20年異國婚…范琪斐首談婚變細節「遭20多歲小三登堂入室」

范琪斐首談婚變細節忍不住落淚。（翻攝自YT）范琪斐首談婚變細節忍不住落淚。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深媒體人范琪斐8月宣布與美籍墨西哥老公「Robertom」蘿蔔頭結束20年婚姻，日前正式辦妥離婚手續，昨（13）在YouTube頻道首次細談離婚始末，一度掉淚說不出話。

范琪斐透露，會決定把故事講出來，是因為身邊的人也有類似的掙扎，想將這段過程分享給大家，希望能幫助陷入同樣困境的人。她回憶婚變前，蘿蔔頭的行為其實就有跡可循，尤其他身邊一直有2、30歲的年輕女生，但是基於信任，她堅信對方「都是朋友」的說法。

不過范琪斐也並非全無感覺，因為前夫和小三打著朋友的名義，一起去日本玩一周，回來又去台南玩3、4天，甚至這位小三還以冷氣壞掉為由，直接登堂入室，在范琪斐家住3個禮拜，范琪斐當時就覺得不尋常，心想「什麼樣的朋友要這麼黏呢？」

夫妻倆攜手走過20年，范琪斐原本很自信這段感情是無可取代的，直到後來才被前夫告知，已有另一個人可以取代她，還是一位20幾歲的女孩，「我們的關係在那一刻就破掉了」，范琪斐要求前夫與小三停止往來，蘿蔔頭甚至直言「不可能！隨便妳要怎麼辦」，這才讓范琪斐認清自己一定要結束這段關係。

儘管被背叛，范琪斐仍不怪蘿蔔頭，「誰能夠保證20年之後的事情？誰能夠保證20年之後能夠維持承諾呢？」范琪斐進一步透露，自己現在的狀態很脆弱，更笑稱「我承認現在看到男人就想吐」，坦言心裡已經有個「洞」，很難再走入一段婚姻，除非未來真的找到一位很愛的人。

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