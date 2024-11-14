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娛樂 最新消息

辣妹網紅擁「雙陰道」穩交2男 霸氣喊：一人一邊不算出軌

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國網紅「Annie Charlotte」安妮夏洛特患有「雙子宮畸形」（uterus didelphys）天生擁有兩組子宮及陰道，她受訪時聲稱，因為自己有2個陰道，所以交2個男朋友其實不算出軌，且基於尊重對方，不會在同一天與他們發生關係，這番言論遭當地媒體曝光後，立刻掀起熱議。

Anniee Charlotte。（翻攝自IG）Anniee Charlotte。（翻攝自IG）

據《太陽報》報導，安妮在16歲時被檢查出罹患「雙子宮畸形」，生殖系統基本上分成兩半，各自獨立運作，因為如此，她可以同時懷上2個不同男人的孩子，且月經會來2次。然而，她坦言，當下得知此事時一度為自己的獨特性感到羞恥，但隨著年紀漸長，加上親友的支持，心態也慢慢轉變，「現在我已經完全接受它，把它當作自我的一部份」。後來安妮將該罕見疾病轉為自身優勢，經營「OnlyFans」情色頻道，標榜「雙子宮、雙陰道」，公開獨特的身體結構，由此賺取數百萬美元。

安妮3月時透露，她曾同時與2個男人交往，但因為自己有2個陰道，他們每人各自使用一個陰道，所以嚴格來說沒有出軌，直言「他們之間不知道彼此的存在，我也從來沒有告訴過他們，我認為他們不需要知道。」她也坦承，兼顧2名男友是件非常困難的事，但她每周都會見他們1次，而且輪流陪伴他們共度周末，強調不會在同天與2人發生親密行為。

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