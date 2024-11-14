恭喜！向蕙玲絕美婚紗流出 真實心聲曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕向蕙玲首次披上婚紗，拍攝新歌《愛情約定》MV，她分不清是虛幻還是真實，可惜身邊卻遲遲沒有對象，「自己一個人也會開心的面對未來，享受著一個人的幸福！」

向蕙玲首次披上婚紗，拍攝新歌MV。（豪記提供）

40歲的向蕙玲曾與翁立友傳緋聞，坦言20多歲時，很嚮往能披上婚紗，然而歷經人生的成長，聽到許多身邊好友分享婚姻的甘苦談，現在只覺得愛情道路上，不再強求一定要遇到知音伴侶，感情也不再強求。

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向蕙玲這次圓夢披上婚紗，也為了舞曲新歌苦練舞蹈，頂著烈日在戶外廣場與舞者熱舞，她跳到全身濕透，一度中暑倒地，嚇壞工作人員。

向蕙玲穿婚紗心情激動。（豪記提供）

向蕙玲解釋，當天凌晨就準備工作，汗如雨下跳到全身都溼透了，最後強打精神硬撐完成拍攝，直呼唱跳歌手真的很難為。

向蕙玲因為舊作《愛甲超過》被改編成電音舞曲翻紅，這次新歌舞步同樣洗腦，她表示，「上網找了好幾支熱門超高點閱的影片，與舞蹈老師討論許久，絕對要讓大家都能簡易上手跟著跳。」

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