《珠簾玉幕》趙露思、劉宇寧戲外親密緊抱！影片曝光遭炎上

趙露思（左）、劉宇寧主演《珠簾玉幕》引起話題。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙露思近日主演古裝劇《珠簾玉幕》目前熱播中，和劉宇寧在劇中飾演一對戀人，日前官方釋出趙露思和劉宇寧拍攝的宣傳短片，卻意外引起男女主角粉絲不爽，掀起脫粉潮。

趙露思和劉宇寧日前在微博公開一段為戲宣傳的短片，影片中兩人身穿情侶裝，趙露思先是手拿一支棒棒糖餵劉宇寧，接著劉宇寧從背後緊緊環抱她，兩人笑得一臉燦爛。看似甜蜜的畫面，卻引來女方粉絲不滿，認為劉宇寧的舉動太過親密，手幾乎壓在趙露思的胸前，更對劇組炒作CP的宣傳手法相當不滿。

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趙露思（右）與劉宇寧合拍宣傳短片掀起粉絲怒火。（翻攝自微博）

《珠簾玉幕》是在講述女主角「端午」逃出珠場後，憑藉自己堅強的毅力和勇氣，一步步成為一代女商人的故事，開播初期就打著「大女主劇」的名號，如今官方卻頻頻炒作CP，令趙露思的粉絲紛紛提出質疑，「說好維護大女主權益呢？」、「劇前宣傳大女主，劇播狂賣cp，這就是你們說的大女主」，甚至連劉宇寧都被攻擊，此舉引起劉宇寧粉絲開戰為偶像護航。不過也有另一派粉絲緩頰，「為了劇情營業很正常呀。那就此脫粉，真的不至於吧」、「不要被別人挑撥離間了」。

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