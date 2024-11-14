晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

兄弟情鬧翻？ 李玉璽「貼文藏細節」疑偷酸畢書盡：Fuxk You

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Bii」畢書盡去（2023年）加盟索尼音樂，即將在下月推出新專輯，昨（13日）卻遭週刊爆出，他被前東家老鷹音樂提告提前解約、求償3千萬，雙方因此鬧翻；李玉璽昨晚也在社群寫下「好笑」、「日久見人心」等字句，疑似是對此做出回應，而他於貼文配上的音樂歌名也掀起網友熱議。

畢書盡（左）、李玉璽。（資料照）畢書盡（左）、李玉璽。（資料照）

畢書盡與前東家老鷹音樂爆出合約糾紛，有知情者透露，當初畢書盡離開老鷹音樂時寄出存證信函，要求終止雙方合約，前東家向他求償「提前終止金3千萬元」，更因此和昔日好友李玉璽鬧翻。對此，畢書盡所屬索尼音樂表示：「認清真相的過程很痛苦煎熬，但是Bii會努力往下一個目標前進，忘掉這些不愉快。謝謝大家的關心。」

李玉璽則在Threads發文寫下「好笑」2字，隨後又在臉書及IG曬出2張照片，貼文簡短寫下「日久見人心」，配圖則是《暴走兄弟朝聖趣》的截圖，看似是為了宣傳節目，但hashtag卻是「走到想說點難聽話」以及「看到平常看不見的他」等字句，還有網友眼尖發現，該貼文搭配的音樂是莉莉艾倫的《Fuxk You》，被解讀是對畢書盡事件的間接回應，諷刺意味相當濃厚。

李玉璽IG貼文所搭配的音樂，被解讀暗諷畢書盡。（翻攝自IG）李玉璽IG貼文所搭配的音樂，被解讀暗諷畢書盡。（翻攝自IG）

貼文曝光後，立刻吸引大批網友留言，「好會選圖好會選歌文案寫得好好」、「世上唯有人心與太陽不能直視」、「不可能那麼會選歌欸」、「這個圖片跟音樂太讚了吧」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中