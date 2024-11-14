兄弟情鬧翻？ 李玉璽「貼文藏細節」疑偷酸畢書盡：Fuxk You

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Bii」畢書盡去（2023年）加盟索尼音樂，即將在下月推出新專輯，昨（13日）卻遭週刊爆出，他被前東家老鷹音樂提告提前解約、求償3千萬，雙方因此鬧翻；李玉璽昨晚也在社群寫下「好笑」、「日久見人心」等字句，疑似是對此做出回應，而他於貼文配上的音樂歌名也掀起網友熱議。

畢書盡（左）、李玉璽。（資料照）

畢書盡與前東家老鷹音樂爆出合約糾紛，有知情者透露，當初畢書盡離開老鷹音樂時寄出存證信函，要求終止雙方合約，前東家向他求償「提前終止金3千萬元」，更因此和昔日好友李玉璽鬧翻。對此，畢書盡所屬索尼音樂表示：「認清真相的過程很痛苦煎熬，但是Bii會努力往下一個目標前進，忘掉這些不愉快。謝謝大家的關心。」

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李玉璽則在Threads發文寫下「好笑」2字，隨後又在臉書及IG曬出2張照片，貼文簡短寫下「日久見人心」，配圖則是《暴走兄弟朝聖趣》的截圖，看似是為了宣傳節目，但hashtag卻是「走到想說點難聽話」以及「看到平常看不見的他」等字句，還有網友眼尖發現，該貼文搭配的音樂是莉莉艾倫的《Fuxk You》，被解讀是對畢書盡事件的間接回應，諷刺意味相當濃厚。

李玉璽IG貼文所搭配的音樂，被解讀暗諷畢書盡。（翻攝自IG）

貼文曝光後，立刻吸引大批網友留言，「好會選圖好會選歌文案寫得好好」、「世上唯有人心與太陽不能直視」、「不可能那麼會選歌欸」、「這個圖片跟音樂太讚了吧」。

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