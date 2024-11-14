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娛樂 最新消息

本土劇兄弟鬧翻！江國賓、霍正奇「翻臉拿枕頭悶死人」畫面流出

〔記者蕭方綺／台北報導〕江國賓、霍正奇在三立八點檔《願望》上演兄弟鬩牆戲碼，兩位年近60歲的資深演員打得超賣力，不但比體力還比演技，江國賓坦言：「只怕自己壞不過霍正奇。」戲裡，江國賓剛面臨完女兒何依霈被退婚，緊接著親兄弟「鬼王」霍正奇終於要跟他攤牌，將30年的仇恨和情感一一攤開，江國賓年輕時為了能夠得到高家的繼承權，故意設計綁架案殺人嫁禍給弟弟霍正奇，讓他逃亡國外，這一逃就是30年。

江國賓（右起）在《願望》想用枕頭悶死霍正奇，張琴見狀趕緊阻止。（三立提供）江國賓（右起）在《願望》想用枕頭悶死霍正奇，張琴見狀趕緊阻止。（三立提供）

而霍正奇在劇中面臨寶貝女兒許鈞鈞意外墜樓，同時他也發現過去一切都是哥哥江國賓的計謀，遭到親兄弟的深深背叛，決定查出真相。日前拍攝一場兄弟倆攤牌把話說開，因為鬼王霍正奇受不了隱藏多年的怨氣，所以就先動手開打，打了叫江國賓跪在地上道歉，後來江國賓理智斷線，甚至拿枕頭要悶死霍正奇，兩人終於把埋在心裡30年的怨氣全說出來，釋放多年的恩怨。

江國賓笑說與霍正奇兩人對戲演技完全沒有問題，「因為我們兩個角色比起來，他還是比我善良一點。」其中有句對白江國賓對霍正奇說「你哭越大聲我就越高興」，江國賓在拍攝現場就問他說：「你等下會哭還是眼眶紅？」但霍正奇就是不講，拍時當江國賓一轉過頭來，發現他眼淚流下來，笑說：「他好老奸喔，把我的戲都搶光了。

霍正奇也笑說江國賓給的情緒很好，因為兩人是兄弟，他還是尊敬哥哥，就是心裡面的那種怨恨，再怎麼樣他是我哥哥這層關係甩不掉的，所以心裡面的掙扎很痛苦，就很自然哭了，演完之後都忍不住說好過癮。

江國賓（右）在《願望》中和霍正奇上演兄弟鬩牆戲碼。（三立提供）江國賓（右）在《願望》中和霍正奇上演兄弟鬩牆戲碼。（三立提供）

江國賓演多了反派，大家都好奇嘴臉表情會不會帶到生活裡面去？他笑答「不會啦」，認為家裡沒有人可以看到他的嘴臉，「因為演戲演那麼久拿捏應該OK，以前年輕的時候可能比較不知道方向怎麼拿捏，現在年紀大了，就大概知道下了戲跟上了戲是不一樣」。

霍正奇也覺得自己多年經驗，情緒層次上面來講，要給多少情緒，會慢慢堆疊，該爆就要爆。而他在劇裡一開始將鬼王表現得很兇殘，之後回家在媽媽面前又展現赤子之心的一面，他笑說現在還是會搞笑一下。

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