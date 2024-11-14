謝雷錯估情勢！歌迷圍剿唱片公司 「老死不相往來」心聲曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕歌王謝雷出道超過一甲子，最近因為台語新專輯《再現酒國英雄》銷售量超越同期發片，欣代唱片公司特別在高雄為他舉辦了感恩餐會，原本預計訂25桌，不料報名人數爆表，臨時追加5桌還是擺不平，跟餐廳再三協商後以極限33桌舉辦。

謝雷舉辦感恩餐會。（欣代提供）

原本謝雷想的非常簡單，只是與歌迷聚餐嗑嗑牙，不料感恩餐會的流程大暴走，原定唱一首新歌、一首老歌，在欲罷不能的安可聲下，足足在台上演唱了一個多小時，12點站上舞台、快兩點才走下台，接著就是長達一個多小時的簽名合影。

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謝雷說：「聽說歌友們10點就進場了，直到快四點才結束，真是佩服他們旺盛的精力，更感謝他們如此厚待我。雖然在整場餐會中我只來得及喝了一口雞湯，一整天也只吃了晚餐，但我的精氣神卻是這半年來，狀況最好的一天。」

謝雷力薦阿滿師。（欣代提供）

他透露很久沒有一個人演唱這麼多首歌，「光是能記得這麼多歌詞，就足以證明我跟失智是沒交集的，當然若能老死不相往來就是我此生最大恩典了。」

由於錯估情勢，導致許多向隅的歌迷圍剿唱片公司，欣代只得頻頻致歉同時拜託謝雷在年末或開春時，再辦一場歌迷聯歡餐會。謝雷左右為難：「我是非常樂意跟歌迷歡聚，但我也怕自己體力透支，不但影響演出水平，也對不住支持我的新朋友、老歌友，當然我也擔心忘詞或走音的糗事發生，毀了我一世英名。」

謝雷開心反拍歌迷。（欣代提供）

這次餐會謝雷一如往常提攜新人，除了觀眾熟悉的謝小魚，還帶著謝小雄跟國宴主廚歌手阿滿師，阿滿師以一首《菜刀換麥克風》驚豔全場，歌迷們支持他改行，卻遭受謝雷嚴厲反對，告誡關門弟子阿滿師：「菜刀是你的主業，麥克風是你的斜槓事業，這樣你才可以兼顧家庭跟興趣，真的活出喜樂人生，如果你真的把菜刀換成麥克風，我是不會借你一分錢的。」

謝雷表示「我不是瞧不起阿滿師的歌唱實力，這個世代把雞蛋放在一個籃子裡，是愚不可及的選擇，要成為我的弟子至少不能只有一項謀生才能，這是我收弟子的規定，才藝、興趣、生計要三合一才有資格稱為人生勝利組。」

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