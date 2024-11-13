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娛樂 最新消息

與白敬亭爆熱戀！宋軼自揭「主動直球型」認這1點最關鍵

〔記者傅茗渝／台北報導〕「少年感男星」白敬亭與「古典美女」宋軼所主演的古裝愛情輕喜劇《長風渡》，講述宋軼所飾演的布商之女「柳玉茹」，從小受盡不公平待遇，更在陰錯陽差之下，被迫嫁給白敬亭所飾演的紈絝子弟「顧九思」，原以為兩人就此將就過一生，沒想到遭遇國破家亡，讓玩世不恭的顧九思一夕成長，與妻子互相扶持並為黎民百姓盡一份心力。 

宋軼《長風渡》成彪悍人妻，提刀馴夫嚇壞白敬亭。（中天娛樂台提供）宋軼《長風渡》成彪悍人妻，提刀馴夫嚇壞白敬亭。（中天娛樂台提供）

在《長風渡》中獲得婆家無條件支持的宋軼，也讓她有底氣在新婚第二天就直接帶領二十餘人，提著大刀殺去青樓捉夫，當場狂飆六百個字，一邊痛斥白敬亭荒唐行徑，一邊抒發自己的委屈，藉此希望丈夫能覺悟，努力上進考取功名，這也成為劇中一大名場面，白敬亭更被宋軼精湛的演技所驚艷，「這場戲是我們開機第一場戲，很少一開拍就拍這麼重的戲，這場戲花了好幾天拍攝，因為這場戲我更多的是被挨罵的戲份，她（宋軼）的表演壓力可能會更大一點，好幾頁的台詞要非常連貫地說出來，她的專業能力相當恐怖」，白敬亭還提到刀子架在他脖子上的近景是用真刀，因為相當地重，費了一番工夫才拍攝完成。

白敬亭與宋軼在《長風渡》「沙漠餵血之吻」成經典名場面（中天娛樂台提供）白敬亭與宋軼在《長風渡》「沙漠餵血之吻」成經典名場面（中天娛樂台提供）

劇中還有很多名場面讓觀眾津津樂道，像是白敬亭自鞭護妻之舉，以及淒美的吻戲等，都深深觸動觀眾，劇中遭遇家變的兩人，為了逃亡跑到沙漠，在荒蕪的沙漠中為了救命懸一線的宋軼，白敬亭竟以自己的血為妻子續命，台詞更說道「妳是我的命，不要拋棄我」，這段生死相依的「沙漠餵血之吻」，讓觀眾直呼「相當震撼，可以封神了」。另外有一場白敬亭求老婆誇獎，宋軼要甜勾他下巴安撫的甜蜜戲份，結果撩下巴的動作太粗魯被導演調侃，白敬亭則幽默回覆：「我這三十萬的下巴差點給我弄掉了！」，引發全場爆笑。

「一見茹顧CP」白敬亭、宋軼合作《長風渡》後頻頻傳出熱戀消息（中天娛樂台提供）「一見茹顧CP」白敬亭、宋軼合作《長風渡》後頻頻傳出熱戀消息（中天娛樂台提供）

宋軼、白敬亭因合作《長風渡》爆出熱戀消息，雖然兩人都未公開承認，更不斷有分手傳聞，卻仍有一群死忠劇粉相當支持他們，而對於情感的話題宋軼也毫不避諱分享，「我覺得感情這個東西就是很微妙的磁場，就可能你覺得我喜歡你，是因為你漂亮、笑起來好看，但其實我覺得這些都不是，那就是一個磁場，大家彼此吸引。」她更透露在感情中是屬於「主動直球型」，宋軼也提到相當欣賞「柳玉茹」的愛情觀，「她愛得很聰明，我覺得生活中我們很多女生談戀愛的方式，是應該好好向她學習，她的分寸感做得很好」。這部話題度十足的古裝好戲《長風渡》今（13）日起每週一至週五晚間8-10點在中天娛樂台播出。

 

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