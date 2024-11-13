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《餘燼》席開百桌請街友吃佛跳牆！莫子儀被喊凍蒜：以為我來競選

《餘燼》席開近百桌請街友、臨演們吃飯。（本地風光提供）《餘燼》席開近百桌請街友、臨演們吃飯。（本地風光提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕鍾孟宏導演的新作《餘燼》昨在西門町舉行首映會，雙金馬影帝張震、莫子儀在片中有一場於流水席的精彩重頭戲，鍾孟宏透露該場景來真的，不但席開近百桌，除了臨演之外，還有真的遊民在現場，莫子儀笑說「他們以為我是來競選的，對我喊凍蒜」，街友們也真的被片中槍響嚇到，不過開槍了3、4次之後也就習慣了。

李銘忠（左起）、侯彥西、陳以文、鍾孟宏、莫子儀、小薰、劉冠廷出席電影《餘燼》的首映會。（記者胡舜翔攝）李銘忠（左起）、侯彥西、陳以文、鍾孟宏、莫子儀、小薰、劉冠廷出席電影《餘燼》的首映會。（記者胡舜翔攝）

鍾孟宏昨率領莫子儀、陳以文、劉冠廷、小薰、侯彥西及李銘忠出席首映會，鍾孟宏提到這場流水席的重頭戲壓力太大，拍完宛如「提早殺青」，因為現場不但開來幾十台遊覽車，更請來總鋪師到場，每一桌還放有真的佛跳牆，而莫子儀也真的向街友逐桌敬酒，難怪被誤認為候選人。

莫子儀此次在片中與金馬影帝張震合作，兩人認識超過10年，過去曾經一起演過表演工作坊的戲，這次卻是首度在大銀幕上交手，莫子儀稱張震沒有任何架子，很像很久不見的老朋友聚在一起，片中角色雖然很對立，不過下戲後互相聊了很多生活、工作上的事情，對他十分感謝。

小薰（左）在《餘燼》中與莫子儀一下飾演夫妻、一下又是母子。（記者胡舜翔攝）小薰（左）在《餘燼》中與莫子儀一下飾演夫妻、一下又是母子。（記者胡舜翔攝）

至於陳以文以鍾孟宏執導的《陽光普照》獲得金馬影帝，鍾孟宏透露因為陳以文沒有經紀人，加上地位很高，當初是他親自致電給陳以文提出《餘燼》的邀約，陳以文十分謹慎，合約比其他演員的還要厚4、5倍，但在簽約的前一刻卻突然「降價」，鍾孟宏表示非常感動，陳以文則直言降價是看「心意」，數字不重要。

鍾孟宏是不少演員希望能夠合作的導演，侯彥西當初接到邀約十分開心，第一時間請教鍾孟宏的班底之一劉冠廷，「我請教學長，想說跟他合作這麼多次，會很緊張嗎？」劉冠廷笑說：「不要再問我，我也很緊張！」至於李銘忠當場詢問「我都不知道是不是鍾導來找我？」身為馬來西亞人的他坦言一開始看劇本時都一頭霧水，不過他聽說過台灣的白色恐怖，但台灣比馬來西亞好很多，「馬來西亞也有黑暗歷史，非常敏感，至今都不能談。」

劉冠廷被問到要不要拍《初戀你我他媽媽》？笑說「可能要集資」。（記者胡舜翔攝）劉冠廷被問到要不要拍《初戀你我他媽媽》？笑說「可能要集資」。（記者胡舜翔攝）

李銘忠（左）、莫子儀為了拍攝《餘燼》一起到美國，為了與莫子儀混熟，李銘忠努力「撩」他。（記者胡舜翔攝）李銘忠（左）、莫子儀為了拍攝《餘燼》一起到美國，為了與莫子儀混熟，李銘忠努力「撩」他。（記者胡舜翔攝）

影集《影后》最近蔚為話題，集結三大影帝的鍾孟宏是否有意願拍攝《影帝》？他笑說：「我應該沒有吧，我正在拍一部紀錄片，可能明年底就會看到。」不過此次《餘燼》終於要首映，鍾孟宏表示從上映前很緊張，到現在心情很平靜，「總覺得電影都不會上映，因為做得過程很久，從寫劇本到拍攝到剪接非常非常久，片長有2、3小時，一天看兩次還每天看。」電影11月15日全台上映。

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