黃仲崑隔24年攜子再挺《神鬼II》！喊話編劇：我不要都演失智

黃遠、黃仲崑（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕史詩鉅作《神鬼戰士》相隔24年推出續章《神鬼戰士II》，由保羅麥斯卡接棒化身「角鬥士」，角色正是首集羅素克洛的兒子。電影今（13）日在台舉行「父子傳承」首映會，曾於2000年出席首集首映的鋼鐵大叔黃仲崑，攜手兒子黃遠一同出席，前陣子一度搞丟敬老卡的他笑言：「時間過得很快，我現在已經有敬老卡了！」

黃仲崑（記者潘少棠攝）

黃仲崑說當年看完《神鬼戰士》就覺得場面非常大，「我也是演員，但沒機會拍這種史詩片，一直很希望我們也能拍出屬於我們自己的。」黃遠說當年看第一集就已經非常厲害，「相信24後的續集會更厲害，而且可能題材的關係，當初看了預告也想到爸爸軍事化教育，有點像。」黃仲崑聽完準備澄清，黃遠趕緊改口「以前啦！他現在非常溫和！」

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被問到現在還能演《神鬼戰士》嗎？黃仲崑當場激動表示「我當年演過《823砲戰》耶！我可以拿著敬老卡繼續演！」他也無奈透露自己目前已有退休心態，「我是職業演員，不要受任何題材限制，但好像編劇寫到我這個年紀都在寫『失智』！我什麼題材都可以，不要老是演失智！」

黃遠、黃仲崑（記者潘少棠攝）

最近黃仲崑在影集《影后》飾演色老闆「王董」掀起話題，黃仲崑說自己傾向於演出一些陽剛的角色，黃遠對爸爸演出的評價是「滿好笑的！」兩人最後不忘推薦觀眾進戲院看《神鬼戰士II》，還說要多刷，「而且聽說4D版本他們在打鬥會噴血！」直說有機會再拍第3集，希望父子也可以一起看。

《神鬼戰士II》集合影帝丹佐華盛頓，《日麗》保羅麥斯卡與影集《最後生還者》佩德羅帕斯卡等眾星攜手演出，描述保羅飾演的盧賽斯小時候親眼目睹人民愛戴的英雄與生父麥希穆斯被羅馬皇帝迫害身亡，流亡多年後意外走上生父的路成為一名角鬥士，重回羅馬為人民奮戰。電影將於明天（14日）正式在台上映。

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