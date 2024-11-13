鍾欣凌全認了！曾為爭戲后「厭惡嚴藝文」 洩宿敵變閨密關鍵

鍾欣凌（左）與嚴藝文同時在金鐘49角逐戲后。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕演藝圈的生存法則既現實又殘酷，Netflix影集《影后》12集的故事內容正是描述女演員的真實歷練。事實上，劇中飾演三流經紀人「胖姐」的鍾欣凌，先前接受本報專訪時坦言，在現實人生中曾為爭奪金鐘戲后，因而厭惡同為當屆入圍者、也是該劇編導的嚴藝文，不過兩人最終因一次轉機關鍵冰釋前嫌，從冤家宿敵變成閨密戰友。

《影后》如實拍出演藝工作中不為人知之處，更揭露女演員光環背後的真實面貌，包含多次入圍金鐘卻沒拿到獎、戲路被侷限等故事背景，甚至細膩刻畫經紀人以及親情、愛情、友情等人生議題。鍾欣凌在劇中飾演帶著旗下新人到處試鏡，卻也四處碰壁的經紀人「胖姐」，她將演藝圈幕後推手的辛酸血淚詮釋得淋漓盡致。

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不過，鍾欣凌向本報透露，在現實人生中曾非常厭惡嚴藝文，兩人素昧平生卻有許多共同好友，友人們更時常當她面異口同聲讚美、激賞嚴藝文，讓她當下心裡很不是滋味，更憤慨表示：「這個人到底有什麼魅力！」直到金鐘49被安排鄰座才首度碰面，但尷尬的是，兩人將同時角逐最佳女主角獎爭奪戲后寶座。

典禮開始之前，鍾欣凌在後台閒聊時，好友卻偏心說：「我當然希望妳得獎，但我更希望嚴藝文能得。」她頓時既氣憤又難過，崩潰直喊：「你為什麼要這樣！為什麼要這樣啦！」不過，她因《老少女奇遇記》與嚴藝文合作而改觀，「嚴藝文真的很可愛又真性情，她就是那種大鳴大放的小孩，不造次也不作假。」

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