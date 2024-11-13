楊貴媚扮大體被放冰櫃用鹽巴埋！預想生命最後一天選擇做「這件事」

楊貴媚在《春行》敬業扮大體，被在冰櫃中用鹽巴重埋。（今日影像藝術有限公司提供）

〔記者許世穎／台北報導〕入圍本屆金馬獎最佳新導演和男主角的台片《春行》，細細刻畫老夫老妻間累積數十年的微妙日常，楊貴媚演活台灣傳統文化教育下的堅強女性，透露和飾演丈夫的喜翔對戲時，經常想起過去媽媽所說的夫妻相處之道：「媽媽從小就跟我說，男人在外面說話，女人要少說。」道盡過去女性為人妻與人母的難處。

喜翔在片中因為職業傷害而不良於行，無法再當家中經濟支柱，對於給不起妻子好的生活，心中始終有份愧疚，卻又說不出對妻子的愛，直到妻子驟然離世，才驚覺為時已晚，不捨的他甚至將妻子放在冰櫃中，用鹽巴重埋。

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喜翔（左）在《春行》沉默寡言，但很深愛妻子楊貴媚。（今日影像藝術有限公司）

楊貴媚說看到這段戲，忍不住喊：「我覺得好心痛！早知道你對我愛那麼深，幹嘛那麼早走？但是她（角色）不知道，因為欽福沒有說。」和家人關係密切的楊貴媚也回憶，在新春期間收到最親的爺爺走了的消息，透露當下狀態：「整個人是呆掉的，那種無常，失去親人的那種心情非常難受，這部戲就是在講遇到這種無常，親人要如何面對，不能讓愛我們的人傷心，要好好照顧自己。」

片中楊貴媚先丈夫一步離開，被問到若換作丈夫先離世，獨留她一人生活，她認為角色對家庭充滿愛，個性務實，會安排好先生後事，選擇放下一切，「人活著的時候就是要好好地在一起，每天好好過生活，不要失去了才在緬懷或遺憾。」

而至於未來若有伴侶，將如何一起度過人生最後一天，楊貴媚的答案出乎意料：「我想吃冰！裡面放什麼都可以，芋頭、玉米、紅豆、牛奶...什麼都好，因為最後一天要再見了嘛，為什麼不吃？」態度帥氣又灑脫。《春行》11月22日全台上映。

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