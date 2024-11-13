晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊貴媚扮大體被放冰櫃用鹽巴埋！預想生命最後一天選擇做「這件事」

楊貴媚在《春行》敬業扮大體，被在冰櫃中用鹽巴重埋。（今日影像藝術有限公司提供）楊貴媚在《春行》敬業扮大體，被在冰櫃中用鹽巴重埋。（今日影像藝術有限公司提供）

〔記者許世穎／台北報導〕入圍本屆金馬獎最佳新導演和男主角的台片《春行》，細細刻畫老夫老妻間累積數十年的微妙日常，楊貴媚演活台灣傳統文化教育下的堅強女性，透露和飾演丈夫的喜翔對戲時，經常想起過去媽媽所說的夫妻相處之道：「媽媽從小就跟我說，男人在外面說話，女人要少說。」道盡過去女性為人妻與人母的難處。

喜翔在片中因為職業傷害而不良於行，無法再當家中經濟支柱，對於給不起妻子好的生活，心中始終有份愧疚，卻又說不出對妻子的愛，直到妻子驟然離世，才驚覺為時已晚，不捨的他甚至將妻子放在冰櫃中，用鹽巴重埋。

喜翔（左）在《春行》沉默寡言，但很深愛妻子楊貴媚。（今日影像藝術有限公司）喜翔（左）在《春行》沉默寡言，但很深愛妻子楊貴媚。（今日影像藝術有限公司）

楊貴媚說看到這段戲，忍不住喊：「我覺得好心痛！早知道你對我愛那麼深，幹嘛那麼早走？但是她（角色）不知道，因為欽福沒有說。」和家人關係密切的楊貴媚也回憶，在新春期間收到最親的爺爺走了的消息，透露當下狀態：「整個人是呆掉的，那種無常，失去親人的那種心情非常難受，這部戲就是在講遇到這種無常，親人要如何面對，不能讓愛我們的人傷心，要好好照顧自己。」

片中楊貴媚先丈夫一步離開，被問到若換作丈夫先離世，獨留她一人生活，她認為角色對家庭充滿愛，個性務實，會安排好先生後事，選擇放下一切，「人活著的時候就是要好好地在一起，每天好好過生活，不要失去了才在緬懷或遺憾。」

至於未來若有伴侶，將如何一起度過人生最後一天，楊貴媚的答案出乎意料：「我想吃冰！裡面放什麼都可以，芋頭、玉米、紅豆、牛奶...什麼都好，因為最後一天要再見了嘛，為什麼不吃？」態度帥氣又灑脫。《春行》11月22日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中