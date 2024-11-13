《阿榮》張睿家一夜情曝光！裸上身滾床林玟誼大呼「好熱」

張睿家脫了一夜情，和林玟誼大呼現場好熱。（東森超視、華視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕張睿家在東森超視、華視年度大戲《阿榮與阿玉》中飾演曾海亮，跟林玟誼飾演的陳瞬美是高中同學，兩人在八年前有一段不為人知的過往，在一次同學會露營聚會中，藉著微醺的酒意，瞬美大膽問海亮是否有心儀的對象，海亮則直接表白自己喜歡的人正是她，進而發展出一夜情，不過這場戲卻讓兩人直呼「好熱」！

張睿家跟林玟誼在這場戲中「好熱」多過浪漫，林玟誼笑說「拍這場戲衣服從來沒乾過」，而張睿家則是直接裸上半身演出，他表示：「裸上身是臨時加的，因為天氣太炎熱，帳篷內的溫度就跟烤箱裡面溫度差不多，一進帳篷內拍攝，衣服肯定會全部濕透，索性就把衣服脫掉，免得衣服不連戲沒法拍。」也因這個臨時的改變，才讓觀眾大飽眼福，為戲劇增添不少話題性。

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林玟誼趁醉意告白，張睿家也主動進攻。（東森超視、華視提供）

一夜情過後，劇情急轉直下，海亮因母親對瞬美家庭背景的偏見而感到猶豫，並表示自己無意立刻成家，這番話讓瞬美心寒不已。為了掩飾受傷的心情，她選擇淡然回應，表面上裝作無所謂，決定就此放手並離開海亮。造成她寧願自己成為單親媽媽，也不願公開女兒的親生父親到底是誰。八年後海亮頂著星級主廚的光環，回到家鄉接手餐廳，誓言要做出改變與革新，這樣的重逢讓瞬美不知如何是好，深怕海亮知道是自己孩子Nana的親生父親。

而柯叔元飾演的阿榮，發現柏妍樺演出的阿蓮可以看到照片來算出別人的未來，藉由阿輝中樂透這件事得到驗證，一心想要賺錢的他，決定要用阿蓮這個能力來經營相館。而阿蓮算命需要藉由吃飯來維持體力，但在拍攝吃飯有關的鏡頭時，柏妍樺只能看不能吃，所以當同劇演員邊拍邊吃的當下，她也只能餓著肚子，畢竟家神是只要聞食物的香味就能吃飽的角色，只能說家神不好當。

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