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《麻辣鮮師》小孟離婚2年！范筱梵斬鹹濕前夫「驚人近況曝光」

范筱梵（右起）淡出演藝圈多時，近日同框好友謝承均、曾莞婷。（翻攝自臉書）范筱梵（右起）淡出演藝圈多時，近日同框好友謝承均、曾莞婷。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕《麻辣鮮師》中飾演「小孟」一角走紅的范筱梵，2011年與泰國台商王春甡結婚並育有2子，一家人長時間定居於泰國。不過，王春甡期間頻頻爆出桃色醜聞，又因個性不合，2人最終於2022年宣告離婚，隨後范筱梵也帶著家人返台。離婚2年，范筱梵近日同框有20年深厚交情的謝承均與曾莞婷，而她的近況也隨之曝光。

范筱梵的前夫王春甡在婚姻期間負面、桃色醜聞不斷，更遭踢爆洗鹹濕3P泰國浴，甚至還有財務糾紛等諸多問題。范筱梵亦曾在直播中提到和王春甡結束婚姻、好聚好散，就連離婚都選在七夕情人節，她坦然道出兩人因個性不和，不如趁早結束，其實她也透露有想回到演藝圈，可惜時間上無法配合。

如今，范筱梵離婚鹹濕前夫王春甡已兩年，近日好友謝承均分享一張左擁范筱梵、右抱螢幕CP曾莞婷的溫馨合影。畫面可見，范筱梵頂著一頭亮麗金髮露出燦笑，即使淡出螢光幕多時，不過極佳的驚人狀態，完全不亞於身邊20年交情的星友們。

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