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娛樂 最新消息

宋再臨逝世！網湧入《我結》金素恩IG：姐姐還好嗎？

金素恩（左）、宋再臨因合作《我們結婚了》受到歡迎。（翻攝自X）金素恩（左）、宋再臨因合作《我們結婚了》受到歡迎。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星宋再臨昨天（12日）傳出逝世，享年39歲。過去他因與女星金素恩演出《我們結婚了》組成「精靈夫婦」，受到熱烈歡迎。許多粉絲也湧入金素恩的IG為她加油打氣。

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金素恩的IG湧入許多粉絲的關心。（翻攝自IG）金素恩的IG湧入許多粉絲的關心。（翻攝自IG）

宋再臨昨天被發現已經沒有呼吸心跳，且發現2張A4大小的紙，疑似為遺書，相關單位初步排除他殺可能，葬禮將在明天中午12點舉行。消息一出，震驚演藝圈，許多圈內好友紛紛發文悼念，並遺憾沒能提早發現救回他。

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曾經是宋再臨「假老婆」的金素恩，自宋再臨死訊曝光後，至今尚未發聲，不過IG湧入大批網友留言，「不要難過，請大家給予素恩空間」、「素恩妳還好嗎？一定要堅強喔」、「女孩希望妳沒事，要好好照顧自己」、「你們是我在《我結》最愛的夫婦」。

兩人在2014年因一同出演MBC《我們結婚了》結緣，他們以宛如真情侶般的火花在韓國、海外都獲得高人氣，還奪下當年演藝大賞的最佳情侶獎，如今卻陰陽兩隔，不管是誰都遺憾。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

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