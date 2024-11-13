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宋再臨驟逝...南韓演藝圈「11月詛咒」又應驗！4大咖都在同天離世

39歲宋再臨11日驚傳過世。（翻攝自IG）39歲宋再臨11日驚傳過世。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓男演員宋再臨曾出演多部知名韓劇，包含《擁抱太陽的月亮》、《酒鬼都市女人們》等，沒想到卻驚傳於11日驟逝，享年39歲。回顧過去南韓演藝圈，其實有不少藝人都在11月逝世，甚至有4大咖都在11月1日去世，因此掀起「南韓演藝圈11月詛咒」的傳聞。

南韓歌手柳在夏（左）、金賢植（右）都在11月1日離世。（翻攝自韓網）南韓歌手柳在夏（左）、金賢植（右）都在11月1日離世。（翻攝自韓網）

南韓創作型歌手柳在夏於1987年發行創作專輯「因為愛」爆紅，在同一年11月1日卻車禍身亡，歌曲事隔多年還出現在韓劇《請回答1988》中，令人懷念；同樣相當出名的歌手金賢植也在3年後、1990年11月1日因病去世，接著藝人咸重亞、徐永春都巧合於11月1日過世。

JYP男團「ONE TWO」成員吳昌勳也是在11月過世。（翻攝自YT）JYP男團「ONE TWO」成員吳昌勳也是在11月過世。（翻攝自YT）

南韓女團KARA成員具荷拉在2019年11月23日二度自殺身亡。（翻攝自韓網）南韓女團KARA成員具荷拉在2019年11月23日二度自殺身亡。（翻攝自韓網）

另外演員金慈玉、朴智宣以及JYP男團「ONE TWO」成員吳昌勳等，也都是在11月過世，再來則是南韓人氣女團KARA成員具荷拉，曾在2019年5月尋短獲救，但在同年11月23日又輕生身亡。

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