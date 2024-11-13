晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

G奶辣模扮OL自曝「不穿內衣」！曾被狂粉跟蹤到廁所：很驚恐

岑熙出道短短2年時間，已在JVID累積了許多大尺度作品。（JKF提供）岑熙出道短短2年時間，已在JVID累積了許多大尺度作品。（JKF提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕JKF今年11月號封面邀來G奶辣模「岑熙」解鎖新鮮的「第一次」，辣扮辦公室OL。岑熙今年8月剛以萬眾矚目新秀之姿，在TRE台北國際成人展初亮相，對於首度登上JKF雜誌封面，她感激表示：「TRE是我第一次參加線下活動， 初次見到粉絲發現大家都很熱情，在得知自己即將成為封面人物時也超級興奮和激動，真的很謝謝大家的肯定！」

身材高挑修長且有36G超兇豪乳的她，被稱讚擁有好身材時自爆：「優點是穿衣服好看、缺點是內衣很難買，所以現在都不穿內衣了。」從事模特兒工作僅兩年多，她坦言自己是個性慢熱的I人，「我有鏡頭恐懼症，通常團拍身邊一次就有8、9個人在拍，但因為真的很喜歡拍照，所以當下只能硬著頭皮去強迫自己習慣、克服這件事，其實到現在拍性感寫真時都還是會有點害羞。」

單身的岑熙大方透露另一半條件。（JKF提供）單身的岑熙大方透露另一半條件。（JKF提供）

出道短短2年時間，岑熙已在JVID累積了許多大尺度作品，她說： 「我一開始就對這方面滿有興趣的，也是完全自願做這件事，但家人還不知道。」，提到參加TRE時最印象深刻的事，她則提到當時遇到粉絲一直跟蹤她，「說要當我的小助理，就連上廁所也跟著，當下真的很驚恐。」

現在單身的岑熙大方透露另一半條件，要孝順、人品好，「外表方面喜歡『8+9』！覺得他們比較MAN，個性也很阿莎力，尤其刺青包手或包背的會加分」，更自招是主動進攻的「肉食女」，男生越害羞她越喜歡，但不喜歡太油的人，她也曾在感情路上遇過很花心還會打女生的渣男，讓她有段時間變得非常恐男。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中