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娛樂 音樂

戴佩妮「孩子太多」無法抉擇 認了靠爸爸敲碗成功

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后Penny戴佩妮錄製電台節目宣傳，她在雙十一推出概念專輯《雙生火焰 TWIN FLAME》，「夜貓DJ」Dennis提到，10年前的11月11日她正好在個人社群公布結婚喜訊，對此歌后笑說：「當時就剛好挑在雙11官宣，沒想到現在11月11日對大家來說也是個大日子！」

戴佩妮錄製電台節目宣傳。（Hit Fm提供）戴佩妮錄製電台節目宣傳。（Hit Fm提供）

戴佩妮翻唱重製自己的創作，把曾經寫給別人的歌再次賦予新的生命火焰，並以「黑膠」、「數位」雙形式乘載，重現為了許光漢、彭佳慧、梁文音、陳勢安等多位歌手的歌曲。

「夜貓DJ」Dennis好奇，戴佩妮寫給別人的創作很多，被選進《雙生火焰》的歌曲是如何決定被收錄？戴佩妮回應，其實她一直覺得她寫的歌不見得一定要她自己來唱，其他人對歌曲有連結、有共鳴，會有跟她不同的詮釋方式，至今她都非常感謝跟她邀歌過的每個人。

戴佩妮透露，能完成這張《雙生火焰》主要來自三大推手，第一是支持她的歌迷朋友，二是音樂人及電台DJ好友，最後真正把這「碗」敲響的是她的家人，包括爸爸都加入了選歌陣容。

戴佩妮接受「夜貓DJ」Dennis的訪問。（Hit Fm提供）戴佩妮接受「夜貓DJ」Dennis的訪問。（Hit Fm提供）

戴佩妮談到，每首歌都是她的孩子，她自己無法抉擇，因此讓身邊的人去選他們想聽的。

戴佩妮也宣布，明年3月22日將在台北小巨蛋舉辦「雙生火焰」演唱會，被問到是否準備「加場」，戴佩妮坦率回應：「以前的我，可能連秒殺都不敢說，因為有了這些時間調適的我，才可以斗膽向宇宙許願講出秒殺這兩字，先好好完成這場演唱會就好。」

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