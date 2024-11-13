小泉美雪讓日本國民民主黨魁外遇 當小三下場超慘

小泉美雪曾任賽車女郎及模特兒。（星島日報提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本國民民主黨55歲黨主席玉木雄一郎，被踢爆偷吃香川縣高松市39歲觀光大使小泉美雪（小泉みゆき），2人在眾議院選舉前後到飯店開房間，由於小泉外型亮麗、身材火辣，讓不少人直呼是男的都會忍不住。

消息曝光後，小泉美雪刪除4萬粉絲追蹤X帳號，連IG、FB等社群帳號也全刪光，但她最慘的還不只如此。

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《女性自身》報導，小泉美雪自2019年12月起擔任香川縣高松市觀光大使，爆出醜聞後，高松市表示正考慮解任，當地民眾也開始同情元配，知情者爆料，小泉美雪目前承受極大壓力。

今年7月底，玉木雄一郎和小泉美雪為掩人耳目，前後搭機抵達高松。小泉抵達時，入住了玉木前一晚剛入住的飯店，2人為了避嫌都會在飯店附近的便利商店待著，接著才一前一後進入飯店。此狀況從2022年的下半年開始，目擊者甚至看到過2次。

有家室的玉木雄一郎在記者會中表示，婚內出軌都因為他心智薄弱，未能抵抗外界誘惑，並說「無論怎麼道歉，也無法被妻子原諒」。

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