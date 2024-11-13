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娛樂 音樂

五月天不藏了！林俊傑嗨組「六月天」 被警告先驗腹肌

〔記者陽昕翰／台北報導〕亞洲天團五月天正在舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會，昨晚上海第二場力邀金曲歌王「JJ」林俊傑助陣，JJ唱到阿信喊出不要走，歌王也放話：「在音樂道路上能找到志同道合一起合作的朋友，希望下次合作不會太久，那我們就是六月天。」

JJ相隔5年多再次助陣五月天，先是一起合唱了《知足》，阿信笑說：「終於抓到林俊傑了，因為林俊傑的演唱會勢如破竹的在各地巡迴。」

五月天開唱，力邀林俊傑（左三）擔任嘉賓。（相信音樂提供）五月天開唱，力邀林俊傑（左三）擔任嘉賓。（相信音樂提供）

JJ則是談到：「我期待這天滿久的，好多年了，因為上次是在疫情前，可以和五月天的朋友一起共襄盛舉，是一件很享受的過程。」JJ說很羨慕五月天的歌迷非常熱情，而阿信聽了也自信回應：「五月天什麼不強，歌迷最強！」

有趣的是，五月天之前邀請Ella當嘉賓，主唱阿信被Ella解釦驗腹肌，昨天阿信也開玩笑接棒要驗的腹肌。

五月天正在舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會。（相信音樂提供）五月天正在舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會。（相信音樂提供）

阿信表示：「你知道五月天有個習慣，就是來到這邊的嘉賓是要摸腹肌的」，嚇得歌王趕緊回應「有這個演出嗎？好像有看到新聞」，阿信則下次若找Ella之前，記得要先練一下。

JJ傳出最新巡演明年將唱進大巨蛋，昨晚也搶先曝光計畫，「不是音樂作品，是一本書」，阿信聽了說：「你要寫書的話可以說是一本重量級的著作，至少寫序的人要找到有來頭的。」JJ直回：「有！我找了五月天的陳信宏！」讓現場歌迷聽了笑翻。

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